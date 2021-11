A Pimonte le risorse del PNRR sotto la lente di esperti e giuristi. Prima uscita ufficiale del movimento politico Pimonte è

Condividi

Salute, Solidarietà, Sostenibilità: tre parole chiave per la migliore utilizzazione delle risorse del PNRR nei piccoli centri.

E’ questo il tema al centro dell’incontro programmato per le 18.30 di giovedì 11 novembre a Pimonte, presso i locali del ristorante “Lo Scoiattolo” in via Municipio.

Interverranno il prof. Luigi Mansi, coordinatore sezione Salute e Sviluppo CIRPS Romas Gravida; la prof.ssa Valentina Ercolino, dirigente scolastico ed esperta di politiche scolastiche; il prof. Gianvincenzo Nicodemo, pedagogista, comitato tecnico scientifico Associazione Pedagogisti ed educatori italiani; il prof. Renato Briganti, giurista, Associato di Diritto ambientale Università Federico II di Napoli.

L’incontro, aperto alla cittadinanza nel rispetto delle misure anti-covid, servirà anche a presentare ufficialmente il neonato Movimento politico “Pimonte è”.