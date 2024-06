2 minuto di lettura

Condividi

Il 29 maggio, a Pechino, si è svolto l’evento “Mostra sulle canzoni folcolistici del nord di Shaanxi•Yulin e scambi internazionali sull’eredità culturale immateriale”, con il tema “Eredità e Innovazione, Cooperazione e Scambi reciproci”. L’evento ha presentato agli spettatori uno spettacolo visivo e uditivo mozzafiato, grazie alle esibizioni internazionali di patrimoni culturali immateriali e alle esperienze e attività uniche, supportate da vari mezzi tecnologicamente avanzati. Diplomatici provenienti da Albania, Repubblica di Macedonia del Nord, Corea del Sud, Kazakistan, Uzbekistan, Italia, Zambia e rappresentanti dell’UNESCO e del Centro Asia-Europa dell’Unione Europea hanno partecipato all’evento. Il segretario del comitato del PCC e direttore del dipartimento di Propaganda della città di Yulin, Shan Shuping, ha presenziato all’evento.

I delegati internazionali hanno approfondito la conoscenza della storia dello sviluppo e della situazione attuale della protezione delle canzoni folcloristiche del nord di Shaanxi durante la visita. L’atmosfera si è animata quando è iniziata la canzone folcloristica tipica del nord di Shaanxi, i delegati hanno battuto il tempo insieme, cantando “Hey yō”. Monica Bezzegato, consulente culturale dell’ambasciata italiana in Cina, ha affermato: “Le canzoni folcloristiche del nord di Shaanxi sono molto simili alla nostra opera italiana nel loro stile di esecuzione, con voci potenti e forti, in grado di far percepire istantaneamente agli spettatori lo stato d’animo dell’artista durante la creazione di questa canzone. Non vedo l’ora che le canzoni folcloristiche del nord di Shaanxi possano venire in Italia per esibirsi”. Vale la pena notare che i danzatori del patrimonio culturale immateriale del Kazakistan hanno anche eseguito uno spettacolo insieme alle danze del nord di Shaanxi, sebbene le forme di esibizione siano diverse, come con altre forme d’arte, entrambe le danze riflettono vividamente lo stile di vita delle persone e esprimono sentimenti e emozioni.

Durante la visita, i delegati hanno anche sperimentato le caratteristiche del patrimonio culturale immateriale di Yulin, come “Speronamento”, “Taglio della carta cinese” e “Danza tradizionale cinese Yangke”. Tom M. Wolters, esperto e consulente senior dell’UNESCO, ha detto: “Sono stato in Shaanxi molte volte, ma questa volta l’evento mi ha dato una comprensione più profonda della cultura del nord di Shaanxi, non solo superficialmente”.

L’evento “Mostra sulle canzoni folcloristiche il del nord di Shaanxi di Yulin e scambi internazionali sull’eredità culturale immateriale” mira a rispondere all’iniziativa di civiltà globale, proteggere e utilizzare bene il patrimonio culturale immateriale, promuovere meglio il progresso della civiltà umana attraverso lo scambio e la reciproca ispirazione e creare contemporaneamente una nuova piattaforma internazionale per l’eredità, l’innovazione e gli scambi del patrimonio culturale immateriale. L’evento continuerà fino al 31 maggio.

IlMonito.it è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a- Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.