A partire da oggi 24 agosto è attiva la biglietteria online per acquistare i ticket degli spettacoli della sessione autunnale del Campania Teatro Festival 2021

Condividi

PER INFO

mail: [email protected]

cell: 3406063508 (dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 18.00)

DOVE ACQUISTARE

∙ online sul nostro sito ufficiale

∙ online sul sito azzurroservice.net

. presso i punti vendita autorizzati consultabili sul sito azzurroservice.net/PuntiVendita/

∙ presso i luoghi di spettacolo, previa disponibilità (a partire da un’ora prima dell’inizio dell’evento; in regione a partire da due ore prima)

BIGLIETTI

Intero € 8 / Ridotto under 30 e over 65 € 5

Letteratura € 5

Prove aperte € 4

Mostra PINO DANIELE ALIVE. LA MOSTRA € 5; gratuita per under 18, over 65, disabili con accompagnatori. (È necessaria la prenotazione attraverso il sito madeincloister.com. Il biglietto si acquista all’ingresso).

Gratuito riservato ai diversamente abili con un accompagnatore e pensionati titolari di assegno sociale

PROMOZIONI

Esibendo il ticket di uno dei musei convenzionati, sarà possibile acquistare il biglietto per uno degli spettacoli del CTF21 al costo ridotto di € 5. Allo stesso modo, gli spettatori del CTF21, esibendo il biglietto di uno degli eventi in programma al Festival, potranno usufruire di agevolazioni sul biglietto di ingresso ai musei convenzionati.

Elenco dei musei convenzionati

Museo del Tesoro di San Gennaro: i possessori di un biglietto del CTF21 avranno diritto a un accesso al museo al costo di 3 euro

Museo Civico Gaetano Filangieri: i possessori di un biglietto del CTF21 avranno diritto a un accesso al museo al costo di 3 euro

Museo e Real Bosco di Capodimonte: i possessori di un biglietto del CTF21 avranno diritto a un accesso al museo al costo di 8 euro

MAV – Museo Archeologico Virtuale: i possessori di un biglietto del CTF21 avranno diritto a un ticket d’ingresso gratuito utilizzabile entro 12 mesi dalla data dal ritiro

Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa: i possessori di un biglietto del CTF21 avranno diritto a un accesso al museo più visita guidata al costo di 4 euro

Museo Madre – Museo d’arte contemporanea Donnaregina: i possessori di un biglietto del CTF21 avranno diritto a un accesso al museo al costo di 4 euro

MANN – Museo Archeologico Nazionale di Napoli: i possessori di un biglietto del CTF21 avranno diritto al ticket ridotto per l’accesso al museo (8 euro fino al 31 maggio; 10 euro dal 1 giugno)

Galleria Borbonica: i possessori di un biglietto del CTF21 avranno diritto allo sconto del 50% applicabile solo al Percorso Standard (il costo del biglietto intero per adulti è di 10 euro)

MUSA-Musei della Reggia di Portici: i possessori di un biglietto del CTF21 avranno diritto a un accesso al museo al costo di 3 euro

Palazzo Reale di Napoli: i possessori di un biglietto del CTF21 avranno diritto a un accesso al museo al costo di 4 euro

Fondazione Ente Ville Vesuviane – Villa Campolieto: i possessori di un biglietto del CTF21 avranno diritto a un accesso alla villa costo di 4 euro

Per ogni spettacolo allestito dal 12 giugno all’11 luglio al Museo e Real Bosco di Capodimonte, si riceverà in omaggio un biglietto per il Museo.

Promo Partner

Esibendo la tessera di uno dei partner del Campania Teatro Festival, sarà possibile acquistare il biglietto al costo ridotto di € 5 (ogni tessera consente l’acquisto di un massimo di 2 biglietti per lo stesso spettacolo).

Partner

laFeltrinelli

Fai – Fondo ambiente italiano

Arci Movie

Campania Artecard

Trenitalia > scopri la promozione

Strutture convenzionate

I possessori di un biglietto di uno degli spettacoli del CTF21 avranno diritto a uno sconto presso gli esercizi associati a Fipe-Confcommercio Campania e presso i ristoranti che aderiscono alla convenzione > qui l’elenco completo delle convenzioni

I possessori di un ticket di CTF21 potranno inoltre usufruire di uno sconto del 10% negli alberghi associati a Federalberghi e in altre strutture che aderiscono all’iniziativa > per conoscere quali, clicca qui

