A Paola Cortellesi va il biglietto d’oro delle giornate professionali del cinema di Sorrento

Semplice e grata per il suo grande successo cinematografico, Paola Cortellesi splende alle Giornate professionali del cinema a Sorrento. Il suo film ‘C’è ancora domani’ ha incassato oltre 25milioni di euro. Campionessa al Box Office, mettendosi al pari dei grandi film di Hollywood per incassi, dopo settimane il suo ultimo lavoro, di cui ha curato per la prima volta regia e sceneggiatura, è diventato un simbolo per il rinascimento cinematografico italiano.

Acclamata da pubblico, critica e soprattutto colleghi di grande calibro, Paola sta vivendo la sua seconda primavera.

Affabile con il suo pubblico e con gli addetti ai lavori, l’attrice sottolinea che esiste ancora un domani per lei al lavoro di regia.

Il suo film, sintesi di tante arti messe insieme, ha acceso i riflettori sulla questione femminile del passato, caduta nell’oblio perchè taciuta per troppo tempo a causa di norme giuridiche che tributavano ogni diritto al maschile e nessuno al femminile.

La Cortellesi vince il Biglietto d’oro, consegnatole in una lunga cerimonia serale a Sorrento. In sala con lei, ad applaudirla, altri colleghi validissimi come Claudio Bisio ed Eduardo Leo.

“Emanuela Fanelli ritira il premio con me. Questo è il mio primo biglietto d’oro da regista. Negli anni ne ho vinti altri, ma questo ha un valore aggiunto e lo condivido con tutti i colleghi che hanno lavorato con me sul set. Non mi avete mollato un attimo ed il calore mi è arrivato tutto. Avere anche la chiave d’oro mi rende felice. Noi vi ringraziamo con il cuore”, ha dichiarato l’attrice visibilmente commossa per il grande successo tributatole, che era in realtà del tutto inaspettato nelle sue prefigurazioni.

Con la sua verve di sempre, Paola ha retto il palco essendo semplicemente se stessa: donna vivace e fortemente ironica, che ama donarsi al suo pubblico senza filtri.

Tra le sale cinematografiche ANEC che hanno conseguito il maggior numero di spettatori in assoluto (sulla base del numero di schermi), vincono il Biglietto d’Oro il Cinema Troisi di Roma (categoria monosala), il Cityplex Moderno di Sassari (categoria cinema da 2 a 4 schermi), l’UCI Luxe Maximo di Roma (da 5 a 7 schermi) e The Space Cinema Parco de’ Medici di Roma (da 8 e + schermi).

Nella categoria media schermo più alta, vincono il Biglietto d’Oro: Don Bosco di San Dona’ di Piave (Monosala fino a 50mila abitanti), Rondinella di Sesto S. Giovanni (Monosala da 50mila a 100mila abitanti), Cinema Roma di Trento (Monosala da 100mila a 200mila abitanti), Multisala Cynthianum di Genzano di Roma (Cinema 2-4 schermi fino a 50mila abitanti), Stabia Hall di Castellammare di Stabia (Cinema 2-4 schermi da 50mila a 100mila abitanti), Rouge et Noir di Palermo (Cinema 2-4 schermi oltre 200mila abitanti), Multisala King di Lonato Sul Garda (Cinema 5-7 schermi fino a 50mila abitanti), Uci Luxe Palladio di Vicenza (Cinema 5-7 schermi da 50mila a 100mila abitanti), Eplanet Vasquez di Siracusa (Cinema 5-7 schermi da 100mila a 200mila abitanti), The Space Cinema di Cerro Maggiore (Cinema 8+ schermi fino a 50mila abitanti), UCI Cinemas di Casoria (Cinema 8+ schermi da 50mila a 100mila abitanti), Multisala Oz di Brescia (Cinema 8+ schermi da 100mila a 200mila abitanti), The Space Cinema di Napoli (Cinema 8+ schermi oltre 200mila abitanti).

Il Premio Speciale ANEC dedicato alle “Sale del centenario”(che hanno compiuto 100 anni di attività nel 2023) va alla Multisala Politeama di Frascati.

Assegnati, inoltre, il Filming Italy Best Movie Award – migliore esercente a Francesca e Caterina Saviotti della Multisala Barberini di Roma ed il Movie Theatres For Planet Award 2023 al Multiplex Cinelandia di Gallarate.

Credits Photo e Video di Arturo Favella