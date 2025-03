A Palomonte il carnevale incassa il successo con migliaia di turisti, tra satira e spettacoli. Vince il concorso dedicato al cinema 2025, il carro del Il Gladiatore

2 minuto di lettura

Palomonte (Sa). Il carnevale di Palomonte si conferma, da oltre quarant’anni, l’evento più atteso dell’area a sud della provincia di Salerno registrando ogni anno e anche per il 2025, migliaia di presenze, tra visitatori e turisti provenienti da ogni angolo della Campania e della Basilicata. Un successo che si è concluso ieri, targato Pro Loco di Palomonte, in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Palomonte che accompagna l’evento sin dalla sua nascita, alla presenza dei rappresentati delle Istituzioni patrocinanti Provincia di Salerno con il consigliere provinciale Pasquale Sorrentino delegato al Turismo, l’ Unpli Salerno e la Regione Campania con il consigliere regionale Tommaso Pellegrino, grazie alla comunità del borgo di poco più di 4mila anime che vede tutte le famiglie del paese impegnate nella realizzazione di coloratissimi abiti sartoriali, maschere, carri allegorici e flash mob che quest’anno con la direzione artistica dell’attore palomontese e volto noto del cinema italiano, Simone Gentile ha omaggiato il cinema. Strepitoso successo e tante adesioni anche al contest scolastico “Un Carnevale d’Artista” ideato da Antonino Risi e che ha visto la partecipazione degli studenti dell’istituto comprensivo. Omaggio al cinema con la partecipazione di grandi e piccini che hanno raggiunto Palomonte per divertirsi a suon di musica, balli e risate con la satira politica sui governi nazionali e la politica locale. Il tutto accompagnato dall’area food dove ha fatto da padrone il piatto antico storico fatto a mano dalle massaie del posto, i cavatielli palomontesi di Ze’Nunziata. “Anche quest’anno ha vinto la comunità, l’unione e la bravura della gente del nostro paese- racconta entusiasta la Presidente della Proloco Palomonte, Gerarda Mastrolia. -Mesi di lavoro delle famiglie che a proprie spese hanno realizzato carri allegorici, maschere e abiti sartoriali che hanno suscitato l’interesse e la curiosità dei visitatori che per le tre tappe del carnevale nelle località di Bivio, Valle e Perrazze, hanno affollato strade e piazze del nostro paese”. Soddisfazione per la grande riuscita del carnevale, anche dal primo cittadino di Palomonte, il sindaco Felice Cupo- “Sono orgoglioso della gente della mia comunità che da quarant’anni ha trasformato un momento di unione, cordialità e divertimento in amicizia e attrazione per ragazzi e famiglie che raggiungono il nostro paese in occasione del carnevale. Si tratta di un evento storico-chiosa il sindaco Cupo- e sul quale il Comune di Palomonte lavorerà affinché ottenga un riconoscimento di tutela quale patrimonio storico immateriale. Di qui-conclude-passa anche lo sviluppo del territorio”. Ieri, al termine della tre giorni di sfilate ed eventi che ha caratterizzato la settimana del carnevale palomontese, la premiazione dei carri allegorici con al primo posto del podio, “Il Gladiatore”, al secondo posto “Super Mario” e al terzo posto “Inside Out”, applausi anche per gli altri carri allegorici che hanno partecipato alla competizione “La Bella e la Bestia”, “Toy Story” e “Cleopatra”.

