A Pagani Inaugurazione del Centro Polifunzionale territoriale per i minori

Capozzi: “Con questo progetto miriamo a combattere l’esclusione scolastica ed il bullismo, problemi oggi centrali nella nostra società”.

Si è tenuta oggi pomeriggio, presso l’istituto Comprensivo Santa Alfonso Maria dei Liguori di Pagani (Sa), l’inaugurazione del Centro Polifunzionale territoriale destinato ai minori dai 6 ai 14 anni.

Il Progetto messo a bando e vinto dalla Cooperativa Sociale Amira, ha finalità educative, ricreative e di sostegno scolastico ed è svolto in sinergia con il Comune di Pagani e l’azienda Consortile Agro Solidale di Pagani.

Hanno presenziato all’evento: l’Assessore alle Politiche Sociali,dott. Gaetano Cesarano, l’Assessore all’Istruzione, dott.ssa Mariastella Longobucco, il Presidente della Cooperativa Sociale Amira,dott.ssa Manuela Capozzi , il Presidente dell’Azienda Consortile “Agro Solidale”, dott. Gerardo Cardillo e il Dirigente scolastico dell’Istituto De Liguori, dott. Maurizio Paolillo.

“Con questo progetto mettiamo in campo un sostegno costante per i ragazzi, per le famiglie e per le scuole, operando in stretta sinergia con esse e nel pieno rispetto delle identità sociali, culturali e religiose“, è quanto dichiarato da Manuela Capozzi, Presidente della Cooperativa Sociale Amira.

“Miriamo a garantire inoltre – ha aggiunto la Capozzi – l’inserimento sociale dei bambini diversamente abili e/o in condizioni di svantaggio, di prevenire il disagio e l’evasione dell’obbligo scolastico e di combattere l’esclusione scolastica ed il bullismo, problemi oggi sempre più centrali all’interno della nostra società”.