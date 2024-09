A Ottaviano arrivano i buoni libro: è tra i pochi Comuni della Campania ad aver già erogato il servizio.

1 minuto di lettura

Nel primo giorno di scuola in Campania, a Ottaviano tutti gli aventi diritto hanno già ricevuto i buoni libro. Si tratta di 1020 beneficiari, ovvero la quasi totalità delle domande presentate (solo 10 sono state scartate per mancanza di requisiti). Di questi, 885 appartengono alla prima fascia di reddito e i restanti alla seconda, ma tutti riceveranno il voucher per l’acquisto dei libri.

Il bando è stato aperto per oltre due mesi e l’ufficio scuola del Comune ha concluso tutte le pratiche durante l’estate, garantendo che, in concomitanza con l’inizio delle lezioni, le famiglie potessero già acquistare i libri.

Ottaviano si distingue come uno dei pochissimi Comuni della Campania in grado di distribuire i buoni libro a inizio settembre, per la prima volta in coincidenza con l’apertura delle scuole, come confermato anche dall’Assessorato regionale alla scuola.

“È un risultato che conferma la nostra attenzione al mondo dell’istruzione, alla crescita degli studenti e al miglioramento continuo delle nostre scuole. Per la prima volta, ad Ottaviano, le famiglie ricevono i buoni libro il primo giorno di scuola. Continueremo a lavorare per ottimizzare i processi, al fine di fornire servizi sempre più efficienti ai cittadini. Ringraziamo il caposettore e tutto l’ufficio scuola del Comune per l’ottimo lavoro svolto”, dichiarano il sindaco Biagio Simonetti e l’assessore all’istruzione Virginia Nappo.

