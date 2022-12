” A Natale ti regalo un sorriso” successo di Iannelli e Friends alla Galleria A. Grassi di Salerno Modelle , artisti e autorità donano sorrisi er i meno fortunati e senza fissa dimora

Condividi

Grande successo per l’evento di solidarietà ” A Natale ti regalo Un sorriso ” svoltosi Venerdi 16 Dicembre presso la prestigiosa Accademia Internazionale D’arte e Cultura A. Grassi in Via Porta Elina 9. La manifestazione ideata e curata dall’ ambasciatore del sorriso Angelo Iannelli , organizzata dall”Accademia Internazionale di Arte e Cultura “Alfonso Grassi” e dall’Associazione Vesuvius A.P.S con il patrocinio morale del Comune di Salerno nata per donare un sorriso ai meno fortunati e senza fissa dimora . I lavori sono iniziati con il saluto della professoressa Raffaella Grassi, Presidente dell’Accademia “A.Grassi” che ha moderato l’evento insieme all’attore Angelo Iannelli .La serata ha visto la presenza di diverse personalità , come l’On. Guido Milanese ,da sempre a sostegno delle iniziative sociali ,che ha sottolineato l’impegno di tutti per vincere questo momento difficile che stiamo vivendo e l’importanza della vicinanza alla fasce più deboli, il Sindaco di Brusciano (NA) Giacomo Romano, ha messo in evidenza l’impegno del suo concittadino Angelo Iannelli nel sociale per i meno fortunati in particolare attraverso la maschera di pulcinella complimentandosi per l’evento con gli organizzatori . L’attrice salernitana Chiara Alberti ha parlato dei nuovi progetti sociali e collaborazione con l’ amico e attore Iannelli , l’imitatore Enzo Guariglia in coppia con la conduttrice Tv Stefania Pagano , ha proposto alcuni suoi cavalli di battaglia tra cui il Governatore della Regione Campania De Luca , divertendo il pubblico presente, il cantante Gianluca Zeffiro, ha proposto alcuni brani musicali del suo vasto repertorio . Angelo Iannelli, ha presentato il suo calendario di “Pulcinella 2023 ” poi ha donato una sua performance sulla pace nel mondo , ricevendo anche il premio A.Grassi , un volume e un cd sulla storia del compianto artista salernitano A,Grassi ha consegnarlo la figlia Raffaella .Tra le personalità presenti anche l’assessore alla cultura del Comune di Brusciano Monica Cito, per la stampa l’editore di Arte’s Tv Antonio Auricchio , il direttore nonché giornalista Giambattista Rescigno, l’editore e responsabile di Club Economy Tv Franco Capasso e il fotoreporter Raffaele Evangelista . Infine un momento dedicato alla moda e alla bellezza con le miss: Giada Cinquegrana che rappresenterà l’Italia a Miss Mondo , Lucia Schettino , Vanessa Cinquegrana e Lucia Pia Vitolo, coordinati dalla stilista Francesca Palumbo , per l’occasione hanno indossato gli abiti realizzati dall’Accademia Maria Mauro . La serata si è conclusa tra scoscianti applausi con un brindisi finale, augurandosi un sereno Natale e buon anno, assaggiando le delizie di “Dolce e Caffè” del pasticciere Aniello Esposito , i panettoni di Uberto Vecchione accompagnati dal liquore Babarè di Enzo Avitabile e come tradizione tutti i partecipanti alla manifestazione insieme ad’ ammirare le “Luci D’artista” per le vie di Salerno con foto di rito , suscitando l’attenzione di turisti e curiosi incantati dalla bellezza e dagli abiti delle modelle .