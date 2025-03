A Napoli uno dei più grandi batteristi al mondo: Ramon Montagner protagonista di una masterclass esclusiva e di un concerto da non perdere

1 minuto di lettura

Ramon Montagner è considerato uno dei più straordinari batteristi al mondo e uno dei musicisti più sorprendenti dell’America Latina. Noto per il suo approccio eclettico alla musica strumentale, Montagner ha ricevuto – nelle scorse settimane – il prestigioso VIOLA SMITH AWARD di Drumeo, un autentico Oscar per i batteristi internazionali.

Annoverato tra i più apprezzati strumentisti della scena mondiale, Montagner sarà protagonista di una masterclass esclusiva a Napoli, in programma per DOMENICA 6 APRILE 2025 al BOURBON STREET (in via Vincenzo Bellini, 52/53).

Ramon Montagner è in Italia per il tour del Cappuccio Collective Smooth, progetto musicale nato in Campania da un’intuizione del chitarrista e compositore Mimmo Cappuccio. La sera di domenica 6 aprile 2025 (alle 22.00), inoltre, Montagner si esibirà proprio sul palco del jazz-club partenopeo, al fianco del collettivo campano e del grande bassista Dario Deidda.

Montagner ha iniziato a suonare da professionista all’età di 12 anni e la sua carriera ultraventennale è caratterizzata da una continua ricerca sonora e da decine di sperimentazioni artistiche. Tra il 1992 e il 2006, ha affiancato il cantautore Johnny Alf e ha collaborato con il batterista Alexandre Cunha al progetto “Brazilian Duet – Ultrapassando Limites”.

Il suo primo album da solista, “Boyya”, è uscito nel 2000 e ha visto la partecipazione di artisti come Hermeto Paschoal e Sizão Machado.

Montagner ha continuato a pubblicare album, tra cui “SAMBASÓ” nel 2006, e ha condotto workshop dedicati alla musica brasiliana in diverse città del mondo, consolidando la sua reputazione internazionale. Da sempre dedica grande spazio alla didattica – tra libri e corsi on-line sulla tecnica ritmica – continuando a insegnare e suonare in Brasile e all’estero.

Sarà possibile prenotarsi per la lezione/masterclass di Ramon Montagner del 6 aprile contattando il numero 338.8253756

