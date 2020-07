A Napoli operazione ad “Alto impatto” a Porta Capuana

Sono stati sequestrati tabacchi lavorati esteri e applicate sanzioni amministrative per detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per uso personale.

Controllate 358 persone e 222 veicoli, arrestata una persona e denunciate altre 10 per vari reati. È il bilancio dell’operazione ad “Alto Impatto” che ha interessato ieri il quartiere di Vicaria, in particolare nell’area di Porta Capuana, a Napoli.

