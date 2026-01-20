A Napoli la quarta edizione dell’omaggio in musica alla grande organista Maria Valeria Briganti

2 minuto di lettura

Il 31 gennaio 2026, nella Basilica di Santa Maria di Piedigrotta, il quarto appuntamento del ciclo organistico

dedicato alla grande musicista, che quest’anno avrebbe compiuto 90 anni.

Anche GIGI D’ALESSIO ricorda la sua Maestra con un messaggio:

«Sono incisi nel cuore e nella memoria gli anni al Conservatorio di Napoli».

Napoli, 20 gennaio – Nel novantesimo anniversario della nascita di una delle figure più autorevoli della scuola musicale partenopea, la città di Napoli rende omaggio alla Maestra Maria Valeria Briganti. Sabato 31 gennaio 2026, alle ore 20.00, la Basilica di Santa Maria di Piedigrotta ospiterà il concerto “L’Organo tra tradizione e innovazione”, quarto appuntamento del ciclo Soli Deo Gloria.

L’evento celebra la memoria di una docente e artista che ha segnato la storia del Conservatorio di San Pietro a Majella, formando con dedizione generazioni di musicisti. A sottolineare l’importanza umana e professionale della Maestra Briganti è giunto anche il ricordo del musicista Gigi D’Alessio, che fu suo allievo di pianoforte:

“Grazie ancora una volta a Napoli, alla Basilica di Santa Maria di Piedigrotta, agli organisti Cristina Brancato e Ferdinando Scarpato e al giornalista Michelangelo Iossa per aver voluto ricordare la mia insegnante Maria Valeria Briganti nel novantesimo anniversario della sua nascita e a quattro anni dalla sua scomparsa. Sono incisi nel cuore, nella memoria e nell’anima gli anni vissuti al Conservatorio di Napoli”.

Il concerto si propone come un ponte tra le epoche, esplorando le infinite possibilità dell’organo. Il programma spazierà dal rigore di Bach e Hasse alla maestosità di César Franck e Rachmaninov, includendo opere di Grieg, Reveyron e l’omaggio alla tradizione di Gennaro D’Onofrio.

Protagonisti all’organo saranno i maestri Cristina Brancato e Ferdinando Scarpato con la collaborazione di Grazia Gargiulo: tre straordinari interpreti dell’eredità artistica della Briganti. L’evento, che si rinnova per il quarto anno consecutivo, è realizzato grazie alla disponibilità di Don Piero Milani, parroco della Basilica di Piedigrotta, e vede il coordinamento del giornalista e scrittore Michelangelo Iossa.

L’omaggio del 31 gennaio rappresenta un’occasione unica per la cittadinanza e per il mondo accademico musicale di stringersi attorno al ricordo di una “Grande Maestra” che ha saputo trasformare la didattica in una missione di vita.

INFO E DETTAGLI

Evento: “L’Organo tra tradizione e innovazione” – Ciclo Soli Deo Gloria

Data e Ora: 31 gennaio 2026, ore 20:00

Luogo: Basilica di Santa Maria di Piedigrotta, Napoli

Ingresso: Libero fino a esaurimento posti

