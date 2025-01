A Napoli il giuramento di 600 Infermieri: “pronti a lavorare per la Sanita’ del futuro”

1 minuto di lettura

Sono ben seicento i nuovi infermieri che hanno giurato presso la Stazione Marittima di Napoli nel corso di una cerimonia solenne che ha visto la partecipazione di numerose personalità accademiche e della sanità campana. Un patto tacito, il giuramento di Florence Nightingale, che l’infermiere stringe con i cittadini, con le persone fragili, con chiunque abbia bisogno di cure e assistenza sanitaria, senza distinzione di razza, sesso, religione e condizione sociale. I giovani neolaureati si sono detti felici di potersi mettere immediatamente a disposizione dei pazienti e della collettività. Di poter mettersi a lavoro per la sanità del futuro sperando che ci siano per tutti le condizioni di farlo nella nostra regione.

Teresa Rea, Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli, che ha sottolineato il ruolo fondamentale degli infermieri nella promozione della salute, nella prevenzione e nell’assistenza sanitaria, si augura che questi ragazzi possano iniziare a lavorare quanto prima perché c’è tanta necessità di assistenza. Alla cerimonia è intervenuto anche il Governatore della Campania Vincenzo De Luca il quale, oltre a riconoscere il ruolo fondamentale avuto nella nostra regione dagli infermieri durante la pandemia da Covid-19 e a dare il benvenuto nella sanità ai giovani neolaureati molti dei quali potranno operare all’interno delle 170 case di comunità allestite in Campania, ha annunciato che l’obiettivo della nostra regione è quello di diventare in Italia la prima per la riduzione delle liste di attesa. Importanti anche i numeri che De Luca ha elencato rispetto all’assunzione degli infermieri negli ultimi anni. Infatti dal 2000 ad oggi sono stati assunti 5000 nuovi infermieri e si prevedono altri 3000 assunti per il 2025. Paolo Esposito, Presidente dell’Ordine dei Fisioterapisti di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta, oltre ad apprezzare le dichiarazioni di De Luca a riguardo del fatto che la riabilitazione in Campania è destinata ad avere un ruolo sempre più centrale nella sanità, nel sottolineare l’estrema vicinanza professionale che c’è tra gli infermieri e i fisioterapisti, ha auspicato che i neo laureati rimangano a lavorare nella nostra regione.

