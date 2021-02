A Napoli domenica con “Proteggi e cura il tuo ambiente”

Condividi

Contro il degrado urbano in cui versano molti quartieri di Napoli, i volontari delle associazioni “Savio Condemi” e “Taking up from here” Onlus e del circolo “Nelson Mandela”, insieme a cittadini e commercianti, si ritroveranno domenica mattina, a partire dalle 9,30, in piazza Settembrini per organizzare una raccolta di rifiuti in diverse zone della città. Il titolo dell’iniziativa è “Proteggi e cura il tuo ambiente” e si prefigge di sottolineare, se ce ne fosse ancora bisogno, l’abbandono in cui sono finiti il verde urbano e numerose aree di fruizione pubblica.

«Siamo stanchi di lamentarci per l’incuria dei nostri quartieri – spiega Raffaella Guarracino, presidente dell’Associazione “Condemi” – per cui abbiamo deciso di passare dalla denuncia ai fatti organizzando una mattinata di pulizia civica. Con l’aiuto di commercianti e di semplici cittadini ci metteremo letteralmente a spazzare marciapiedi e a ripulire giardini e aiuole. Cominceremo con la IV Municipalità, poi proseguiremo in altre zone di Napoli. Lo stato di abbandono è davvero inaccettabile».

Dopo la pulizia di piazza Calenda da parte dei cittadini nell’ambito dell’operazione “Forcella pulisce Forcella”, lo scorso 12 febbraio, e quella del Centro direzionale, domenica scorsa, ecco l’ennesima manifestazione di tutela dell’ambiente cittadino da parte di un gruppo di persone volenterose, ma esasperate, che indirettamente vogliono stigmatizzare l’assenza sia della IV Municipalità sia di Palazzo San Giacomo.

