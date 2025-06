A Mantova e a Nocera Metamorfosi 2030: round table sulla sostenibilità il 3 e 17 luglio

3 minuto di lettura

METAMORFOSI 2030: LA SOSTENIBILITÀ COME LEVA DI IMPATTO E RIGENERAZIONE

A Mantova e a Nocera due round table per trasformare il dialogo tra aziende e territori in azione condivisa.

«Solo con alleanze reali tra imprese, cultura e istituzioni possiamo generare un cambiamento concreto e duraturo»Salerno, 30 giugno 2025 Unire il mondo dell’impresa, le istituzioni e gli attori territoriali attorno a un tavolo per costruire un futuro fondato sull’interdipendenza, la responsabilità e l’impatto rigenerativo. È questa la visione che guida Metamorfosi 2030, evento a doppia tappa organizzato da Ci Vuole Marketing, realtà di innovazione strategica che unisce impresa, cultura e valore sociale.

Giovedì 3 luglio, ore 9.30 – Palm Academy, Viadana (MN), in collaborazione con Palm Spa, società benefit e impresa modello nell’eco-progettazione di pallet e imballaggi a basso impatto ambientale;

Giovedì 17 luglio, ore 10.30 – Villa Italia, Nocera Inferiore (SA), all’interno del ViaggioDanza Festival, dove la round table rappresenterà il primo workshop del programma ufficiale.

L’obiettivo delle due giornate è ambizioso ma concreto: redigere un dossier ispirazionale che raccolga i contributi emersi e dimostri il valore della sostenibilità agita come leva strategica, sociale e culturale, stimolando le aziende a scegliere l’impatto positivo non solo per obbligo normativo, ma per visione rigenerativa.

Il format è quello del round table sulla sostenibilità agita, un’occasione preziosa per approfondire le sfide contemporanee legate alla sostenibilità e sviluppare azioni concrete in grado di produrre trasformazioni sistemiche. Il percorso si articolerà in due momenti significativi, animati da una pluralità di voci autorevoli, che rappresentano un’autentica rivoluzione rigenerativa e culturale.

Durante la tappa del 3 luglio a Viadana interverranno: Andrea Barzoni, head sales & sustainability account di Palm Spa sb; Carmela Villani, CEO di Ci Vuole Marketing Srl sb; Paolo Braguzzi, docente universitario, autore e attivista per il business for good; Luca Tondo, esperto in sostenibilità per Cribis D&B; Massimo Rossi, dottore commercialista e co-managing partner di RRP; Giuseppe De Nicola, founder della Fondazione Ampioraggio, incubatore di sistema per lo sviluppo territoriale; Giulia Fabrizi, socia della Fondazione Ampioraggio e guest speaker presso l’Università Bocconi; Laura Gori, CEO Way2Global Srl, settore interpretariato sb; Carlo Barbieri, avvocato e MBA in rappresentanza del B Local Modena; Antonio Campitiello, HR director di Anvest Health Spa sb, healthcare company; Massimiliano Mungiello, CEO di Ferrajoli Rent Srl, settore automotive; Donatello Iacomino, administration director di LogCenter Srl, settore logistica integrata; e Massimo Bini, CEO di Arti Grafiche Castello Spa sb. Modera Giacomo Cecchin, responsabile cultura e comunicazione marketing di Apindustria Confimi Mantova.

«Solo con alleanze reali tra imprese, cultura e istituzioni possiamo generare un cambiamento concreto e duraturo», spiega Carmela Villani, founder di Ci Vuole Marketing, laboratorio di pensiero e azione strategica che promuove la sostenibilità come valore distintivo e competitività consapevole.

Tanti i risultati attesi: la creazione di nuove connessioni e relazioni di valore tra attori diversi ma uniti dalla stessa direzione di marcia; la diffusione di una cultura imprenditoriale trasparente, radicata nella responsabilità sociale e nel valore condiviso; l’attivazione di nuove pratiche collaborative, orientate a un’economia più giusta, resiliente e rigenerativa. Un’autentica spinta verso una economia rigenerativa, in cui l’innovazione non è fine a sé stessa, ma strumento di coesione e crescita collettiva.

Durante la tappa di Nocera Inferiore, che sarà arricchita dall’intervento di aziende ospiti al tavolo di discussione e già attive su tematiche di sostenibilità ossia Dinagas Srl, Blu Plast Srl, Digitalhub Spa sb e dal contributo della Fondazione Giona, verrà presentato il dossier elaborato il 3 luglio a Viadana. Il talk del Viaggio Danza Festival sarà anche l’occasione sarà anche l’occasione per presentare il libro Crescita aziendale e Responsabilità sociale – Il metodo del marketing consapevole di Carmela Villani, che illustra il metodo Ci Vuole Marketing: un approccio che integra marketing e sostenibilità per trasformare l’impresa in un brand autentico, attrattivo e credibile. Perché la sostenibilità si racconta, ma prima ancora si pratica, con coerenza e visione.

Metamorfosi 2030 è un invito aperto a tutti coloro che credono in un’evoluzione condivisa, dove fare impresa significa costruire futuro, con coraggio, impatto e consapevolezza.

