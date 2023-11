Condividi

Giovedì 16 novembre dalle ore 15.00 alle 17.00

presso Spinelli Building

in Parlamento Europeo, Bruxelles

avrà luogo la presentazione del libro

A mano A mano. La grande avventura di Be1

di Nunzio Puccio e Francesco Brocchi

edito da Graus Edizioni

Qual è il segreto di un successo imprenditoriale? Per Nunzio Puccio, fondatore di Be1 non ci sono dubbi: il segreto sta nelle persone che compongono un’azienda. Ed è proprio la sua squadra, formata su valori e obbiettivi comuni, che viene raccontata nel volume “A mano A mano. La grande avventura di Be1” edito da Graus Edizioni e scritto dal capitano d’azienda Nunzio Puccio, in collaborazione con lo scrittore Francesco Brocchi. Il volume permette un’analisi dall’interno di una società nata nel 2011, ma che in pochi anni ha raggiunto obbiettivi tali da renderla un caso di studio. Un riconoscimento ulteriormente certificato dall’evento che avrà luogo il prossimo 16 novembre presso la sede a Bruxelles del Parlamento Europeo. La sede, massima rappresentazione dei paesi dell’Unione Europea, aprirà le porte all’imprenditore Nunzio Puccio, che verrà accolto dall’Onorevole Lucia Vuolo. L’europarlamentare, sempre attenta nel portare in Parlamento progetti ed eventi culturali nonché formativi, si è detta entusiasta di poter ospitare a Bruxelles l’esempio di un’azienda che si è imposta nel mercato professionale differenziandosi dalla concorrenza attraverso un approccio profondamente professionale, umano e sostenibile, valicando i modelli dirigenziali precedenti e dimostrando con risultati pratici che un nuovo modo di fare azienda è possibile.

La presentazione avrà luogo dalle 15.00 alle 17.00 presso lo Spinelli Building all’interno del Parlamento Europeo di Bruxelles, giovedì 16 novembre. L’autore Nunzio Puccio dialogherà con l’Onorevole Lucia Vuolo, l’assistente parlamentare Antonio Ioele e Federica Puccio. Interverrà nella discussione anche l’editore della Graus Edizioni, Pietro Graus.

Il volume

Be1 è un’azienda che ha acquisito in pochi anni una grande esperienza nel supporto alle vendite dei negozi, stringendo partnership di grande importanza. Be1 raccoglie un preciso modello imprenditoriale che affonda le proprie radici nella cultura manageriale italiana del Novecento, un bagaglio di conoscenze e di competenze che molti, nel mondo, ci hanno invidiato. L’azienda persegue una lettura autentica del modo di gestire le persone, un approccio profondamente umano ed efficace, sostenibile, che coniuga rispetto per gli individui e attenzione al risultato. In queste pagine, destinate tanto ai capitani d’azienda quanto ai manager e ai lavoratori italiani, Be1 parla di se stessa e dei suoi collaboratori, della propria storia, dei sogni e delle vocazioni del fondatore, e delle sue precise scelte imprenditoriali.

Gli autori

Francesco Brocchi è autore di romanzi e di racconti, con i quali ha vinto diversi premi letterari. Ha curato testi di crescita personale e di intelligenza emotiva. Si è formato in ambito umanistico e digitale e ha lavorato nell’industria e in ambito informatico per lo sviluppo e l’innovazione delle imprese.

Nunzio Puccio è un capitano d’azienda. Ha svolto importanti incarichi manageriali nel gruppo IRI e ha ricoperto ruoli dirigenziali per vent’anni nella telefonia. Ha partecipato allo start up di Omnitel ed è stato, per molti anni, direttore vendite di Vodafone. Be1 è l’azienda che ha allevato negli ultimi anni secondo la sua precisa concezione del lavoro e dell’imprenditoria. È padre di sei figli.