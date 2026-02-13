A La Santissima – Community Hub nasce “Librissima”, lo spazio dedicato ai libri dove con il bookshop gestito da Cratèra e un calendario di incontri la letteratura si fa dialogo e comunità

2 minuto di lettura

Venerdì 13 febbraio alle ore 18.00 il primo appuntamento

con il libro “Predatori” di Celeste Costantino

Napoli, 12 febbraio 2026 – La Santissima – Community Hub amplia la propria vocazione culturale e inaugura “Librissima”, lo spazio dedicato ai libri, dove la lettura diventa occasione di condivisione e comunità.

Situato nello spazio del Behind, al primo piano dell’Ex Ospedale Militare di Napoli, “Librissima” è un luogo aperto e dinamico pensato per ospitare anche un calendario di incontri che celebrano la parola scritta. Al centro di letture, talk, presentazioni e momenti di dialogo la letteratura che, da protagonista, apre una riflessione sul presente.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 13 febbraio alle ore 18.00, con la presentazione del libro “Predatori” di Celeste Costantino (Fandango), un’analisi lucida e necessaria in cui l’autrice indaga il legame tra cultura patriarcale e potere mafioso. Raccontando storie di donne e adolescenti vittime di abusi e silenzi imposti, il testo affronta un tema complesso con profondità e rigore, ricordando che scrivere è un atto di resistenza e leggere insieme è ancora rivoluzionario.

Oltre all’autrice Celeste Costantino, vicepresidente della Fondazione Una Nessuna Centomila, prendono parte all’incontro: Aldo Palicastro, Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Napoli; Lella Palladino, attivista dei centri antiviolenza; Melania Petriello, giornalista; Mariano Di Palma, referente regionale Libera.

A chiudere gli appuntamenti di questa settimana a La Santissima Community Hub, domenica 15 febbraio dalle ore 11.00, ci sarà un nuovo appuntamento con il “Parthenope Market”, il mercatino del vintage, dell’artigianato e dei progetti indipendenti tra musica, convivialità e socialità.

La Santissima – Community Hub

Ex ospedale militare risalente al 1536 convertito in un hub culturale attraverso un’operazione realizzata da Urban Value by Ninetynine, leader nel settore della rigenerazione urbana temporanea, insieme al Consorzio di Cooperative Sociali Coop4Art, attivo nei settori del restauro e della rifunzionalizzazione di spazi di valore storico-artistico e culturale su tutto il territorio nazionale, in collaborazione con Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Campania, il Comune di Napoli, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli. Lasantissima.com

Urban Value by Ninetynine

Modello di Marketing per la Rigenerazione Urbana Temporanea, Urban Value by Ninetynine è un innovativo progetto votato alla valorizzazione di grandi immobili caduti in disuso, permettendo, in tempi brevissimi, la riapertura e l’utilizzo degli spazi da parte dei cittadini da parte dei cittadini e delle associazioni culturali, prima della loro riqualificazione definitiva. Il finanziamento dei lavori per il recupero e la gestione delle strutture proviene dagli usi temporanei degli stessi, contribuendo in questo modo alla creazione di un circolo virtuoso WIN-WIN, in grado di generare indotto per il territorio, combattendone al tempo stesso il degrado. Urbanvalue.it

