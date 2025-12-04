A Gragnano torna la magia della Mostra d’Arte Presepiale
La tradizione prende nuovamente vita a Gragnano: anche quest’anno, nella chiesa del Corpus Domini, si accende la magia della Mostra d’Arte Presepiale, giunta alla sua quarta edizione. Un appuntamento ormai atteso, che riunisce 50 artisti pronti a raccontare il Natale attraverso scenografie ricercate e figure presepiali di straordinario realismo.
L’esposizione, patrocinata dall’Amministrazione comunale, è curata da Alfonso Cuomo, Giuseppe De Fraia, Luca Manzi, Mario Notomista e Antonio Palladio. L’inaugurazione è prevista per domenica 7 dicembre 2025, durante la celebrazione eucaristica delle 10.30.
La mostra resterà aperta ogni giorno fino al 10 gennaio 2026, offrendo ai visitatori l’occasione di immergersi in un percorso suggestivo che rende omaggio a una delle più radicate espressioni artistiche della tradizione campana.
