A conclusione del Progetto europeo CeYou, il webinar “I dieci passi per rendere circolare i tuoi progetti”

Presentazione del toolkit “Online Resources for your Circular Initiatives” per realizzare progetto di economia circolare

Ospitato sulla piattaforma Meet il webinar “I 10 passi per rendere circolare i tuoi progetti” in occasione della conclusione del Progetto Erasmus + CeYou – Circular Economy for Youth della scorsa settimana, ha visto la partecipazione di molti dirigenti scolastici, docenti e alunni delle scuole dei comuni dell’Ufficio Comune per la Sostenibilità Ambientale, con i quali verrà intrapreso un nuovo percorso sull’economia circolare.

L’U.C.S.A. dei comuni di San Gennaro Vesuviano, Palma Campania, San Giuseppe Vesuviano e Striano, insieme ad altri partner europei, ha preso parte al Progetto CeYou circa due anni fa, durante i quali ha attivato un percorso di empowerment dei giovani, organizzando molteplici attività per diffondere principi e progetti di economia circolare all’interno delle proprie comunità locali ed elaborando un toolkit per supportare chiunque voglia realizzare un prodotto o un servizio improntato alla circolarità.

Durante la prima parte del webinar del 22 febbraio è stato presentato proprio il toolkit denominato “Online Resources for your Circular Initiatives”, realizzato in collaborazione con Kilowatt.

E’ possibile utilizzarlo gratuitamente, direttamente dal sito di UCSA, al link www.ucsa.eu, sia in italiano che in inglese. Un utile strumento interattivo messo a disposizione per tutti coloro che vogliono implementare un’iniziativa seguendo i principi dell’economia circolare. Un valido supporto per orientarsi attraverso la vasta gamma di risorse educative aperte già presenti in rete, ma sparse su diverse pagine e siti web.

L’esperta Egle Vitkute, Researcher Consultant per Kilowatt, in collegamento dalla Lituania, dove attualmente lavora come Project Manager per Xwhy / Agency of Understanding, ha mostrato come il toolkit organizzi le risorse selezionate – contenuti testuali, video, strumenti e contenuti misti – seguendo tutte le fasi, in 10 passi, per la realizzazione di un progetto.

Nella seconda parte del webinar alcuni dei partecipanti all’UcsaLab Village, hanno raccontato la propria esperienza e le proprie attività ponendo l’accento sull’importanza di trovare soluzioni alternative e sostenibili al tradizionale modello di produzione e consumo.

Sono intervenuti, tra gli altri rappresentanti di istituti scolastici e di UCSA, anche: Clementina Palma, membro Forum dei Giovani di San Giuseppe Vesuviano; Giuseppe Carlo Modarelli, ricercatore al Dipartimento di Agraria all’Università Federico II di Napoli; Gianluca Napolitano, membro Condotta Slow Food Agro Nocerino Sarnese; Andrea Miranda, di Vesuvio Eco. Infine Serena Lisai, Project Officer presso ACR+, ha concluso con una significativa riflessione sul rapporto tra economia circolare, giovani e pubbliche amministrazioni e sulla necessità di non lasciare inascoltato il grido dei giovani che chiedono di essere protagonisti della transizione ecologica.