(Adnkronos) – Claudio Baglioni riceverà tra due settimane la Lupa d'Oro del Comune di Roma. La notizia – a quanto apprende l'Adnkronos – è stata comunicata al cantautore dal sindaco Roberto Gualtieri e dall'assessore al Turismo, Grandi Eventi e Sport Alessandro Onorato al termine del concerto che ieri sera, al Palaeur, ha chiuso l'ultimo tour nei palazzetti di Baglioni. Per l'occasione parterre de roi al Palaeur, con tanti personaggi del mondo dello spettacolo e della politica, invitati dal cantautore anche ad una cena aftershow tenutasi in una delle grandi sale del palazzetto dello sport romano. Tra questi: Sergio Castellitto, Pierfrancesco Favino, Mara Venier, Massimo Giletti, Marco Giallini, l'ex ministro Dario Franceschini, il leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte e il presidente della Siae Salvo Nastasi.

La consegna della Lupa capitolina a Baglioni riporta l'onorificenza a Roma. Baglioni è infatti il primo dei grandi cantautori romani a riceverla. E questa consegna potrebbe aprire un nuovo corso con l'amministrazione intenzionata a rendere omaggio ai grandi della musica romana. In passato la Lupa d'Oro è andata a grandi musicisti non romani. Uno su tutti Vasco Rossi, che l'ha ricevuta nel 2022.