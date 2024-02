Condividi

Sabato 10 febbraio si celebra, al museo interattivo, il compleanno di Charles Darwin

Domenica 11 febbraio, Città della Scienza celebra dalle ore 9 alle ore 17, il Carnevale in maniera originale ed educativa, proponendo un programma di entusiasmanti laboratori e attività tematiche legate al mondo animale e in particolare, ispirandosi al Darwin Day, al mimetismo e all’evoluzione. Un’occasione unica per omaggiare il contributo prezioso che la teoria della selezione naturale di Darwin ha rappresentato per la storia della scienza e dell’umanità.

In un’atmosfera festosa il programma prevede numerosi laboratori creativi e interattivi, science show, varie attività sull’analisi delle caratteristiche degli animali “camouflage”, maestri di mimetismo in natura. E ancora: un colorato corner per il face painting, la sfilata delle maschere mimetiche, il lab sulla costruzione dello zootropio e tanto altro.

Non mancheranno giochi educativi e dimostrazioni scientifiche ma anche animazione con palloncini e bolle di sapone, a cura della Casper Animation per un apprendimento divertente e coinvolgente. Un’occasione unica per imparare giocando e nel corso della giornata una sorpresa Giotto per tutti i bambini.

Il compleanno di Charles Darwin è anche al centro delle attività museali di sabato 10 febbraio. Come di consueto ci saranno gli spettacoli al Planetario e le visite guidate al museo interattivo del corpo umano Corporea e alla Mostra Insetti & Co.