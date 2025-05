A Cicciano la VII edizione del Premio Nazionale “Ass. Domenico De Stefano”, ecco tutti i premiati

5 minuto di lettura

Al Centro Teatro Nadur di Cicciano, sabato 10 maggio si è svolta la VII edizione del Premio Nazionale “Ass. Domenico De Stefano”. L’associazione ASD Acli Sei-Do-Kan ha omaggiato l’Assessore allo Sport del Comune di Cicciano Domenico De Stefano, scomparso all’età di 42 anni, con un evento che ha visto coinvolte molte figure che rappresentano a pieno i suoi valori. A presentare la serata al Teatro Nadur, il presidente dell’ASD Acli Sei Do Kan Antonio Lombardi e la giornalista e referente della comunicazione dell’associazione, Preziosa Lombardi. Tra gli ospiti premiati, il Maestro Sandro De Palma, il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione, la giornalista e penna storica de “Il Mattino” Carmela Maietta, il professore Mario De Luise. Presenti anche alcuni esponenti delle istituzioni locali e regionali: il sindaco di Cicciano, Giuseppe Caccavale, il vice sindaco Antonio Recetano, il presidente del consiglio comunale Lazzaro Alfano, il delegato allo sport Salvatore Santoriello e il consigliere comunale Michele Vetrano, che ha gentilmente offerto il buffet di fine serata. Presenti anche il dott. Umberto Cristadoro, presidente provinciale ACLI Napoli, l’assessore allo sport del comune di Roccarainola, il colonnello Orlando De Luca e il dott. Guido Costante. In collegamento, ha salutato la platea anche l’On. Giovanni Mensorio, presidente della III Commissione della Regione Campania. A completare le figure istituzionali, la Prof. Angela De Stefano, presidente della Commissione per le assegnazioni del premio. Ad arricchire la serata, la mostra fotografica che ha revocato la festa della mamma degli anni ’80 con i quadri realizzati dalle artiste Filomena De Risi e Nunzia Merone. Le esibizioni della ballerina Carolina Casaburi, che ha deliziato il pubblico con una coreografia incentrata sul tema della violenza contro le donne e un omaggio per la festa della mamma. A sorpresa, anche l’esibizione del Maestro Espedito De Marino, che ha chiuso l’evento con “Cu’mme!” di Roberto Murolo e “Napule è” di Pino Daniele. Infine, il dibattito “Bullismo-Violenza-Inclusione-Legalità” moderato da Michele Pizza con l’Avv. Anna Maria D’Arienzo, garante dei disabili al Comune di Roccarainola, e il Prof. Antonio Sposito, Presidente Nazionale ASI (Associazione Nazionale Sociologi Italiani). A garantire la buona riuscita dell’evento, i partner “J-Road Academy”, “Futuriamo” e “Assistenza Infermieristica Solidale 24h Cicciano” con i ragazzi della Protezione Civile.

L’elenco completo dei premiati.

Al Maestro Sandro De Palma. Eccelso pianista, concertista di fama Internazionale, musicista di rara sensibilità. Premiato per aver intersecato l’arte della musica all’amore per la Polis. Da eminente Ciccianese ha fatto conoscere il territorio nei Paesi dove si è esibito, intersecando tradizioni e Cultura, Valori e Sentimenti. Grati, la Sua Comunità.

Al Teatro Gad Radici di San Vitaliano per aver diffuso e promosso l’arte del teatro, della musica, dello spettacolo e per aver praticato l’inclusione attraverso le varie manifestazioni messe in scena. Un centenario di emozioni, di successi e sacrifici che hanno reso “unicum” l’approccio con l’Arte e con gli Artisti.

Prof. Mario De Luise: perché la sua competenza e la sua spiccata professionalità hanno reso possibile il recupero, la Tutela e la salvaguardia di opere d’Arte che rendono l’Italia riconoscibile e ossequiata nel mondo. La bellezza cambierà il mondo, per questo bisogna “custodire” l’arte e “riconoscerla” come il Prof. De Luise ha fatto riportando al territorio ciò che gli era stato “rubato”.

Josi Gerardo Della Ragione. Sindaco di Bacoli. Uomo di rara sensibilità e di straordinaria umanità. Nella sua città opera a difesa dei giovani costantemente e per le fasce più deboli e povere. Con coraggio e lungimiranza ha fatto si che Bacoli fosse una città modello nel panorama regionale.

Prof. Mario Cesarano. Archeologo-Ministero della Cultura. Un uomo di grande spessore morale, etico, culturale, un esperto archeologo, un ricercatore attento, un musicista straordinario; un artista poliedrico che continua con instancabile perseveranza a cercare la Bellezza, la Verità. Il prof. ha fatto della sua vita miracoli con una volontà di potenza, uno slancio interiore, un coraggio di sperimentare e imbattersi in battaglie vincenti, una tenacia di trovare quanto cercato in luoghi non condivisi da altri. Il prof. è un mix di bravura, competenze, eleganza, simpatia, appassionato del mondo classico, un raffinato cultore della parola con una capacità innata di creare legami e coinvolgimento totale: i discepoli lo adorano. Amore e passione le cifre della sua vita.

Dott.ssa Carmela Maietta. Giornalista, penna storica e d’oro de “Il Mattino”. Nel giornalismo privilegia l’etica, l’obiettività, la Verità. Donna versatile, dalle mille sfaccettature che con passione e professionalità ha raccontato la storia del nostro Paese, della nostra regione. Una combattente nata, con coraggio e tenacia si è sempre schierata in difesa dei diritti dei più deboli, dei diversi, delle donne. Padrona della lingua, gioca con le parole. In Carmela vita e giornalismo si intrecciano indissolubilmente, il giornalismo è la sua vita.

Prof. Enza Silvestrini. Scrittrice poliedrica, notevole per la ricerca di nuove prospettive narrative e poetiche in grado di rivelare i tratti distintivi e problematici della contemporaneità nascosti nelle pieghe delle storie quotidiane, neIl’ambiguità di paesaggi oscillanti tra buio e luce, bellezza e squallore. In costante dialogo con i classici, attraverso il potere evocativo e la valenza simbolica del mito, Enza Silvestrini indaga le contraddizioni dell’umano esistere in una dimensione universale dove il passato, la memoria, l’infanzia diventano chiave interpretativa del presente. Nelle pagine dei romanzi come della poesia la parola ammalia, scopre, illumina, lasciando intravedere sullo sfondo il profilo di arcani futuri.

Domenico Santonastaso. Uomo di sport per lo sport professionista e grande maestro di vita. Ha raggiunto eccellenti risultati nell’ambito dilettantistico, il suo valore è riconosciuto da tutti, ha sempre dimostrato grande interesse e sostegno alle iniziative dell’ASD ACLI SEI DO KAN.

Dott. Angelo Perrotta, direttore Palazzo Giordano Bruno. Uomo di grandi doti umane, esempio di umiltà e dedizione. Per aver sempre mostrato grande interesse e disponibilità verso il sociale, soprattutto verso le attività dell’ASD ACLI SEI DO KAN, che sono finalizzate all’associazionismo e alla cooperazione.

Avv. Arturo Rianna. Presidente dell’Ordine Forense del Tribunale di Nola. Uomo di sani principi e grandi virtù, esempio di umiltà e dedizione alla professione, senza mai venire meno al giuramento Forense. Sempre disponibile e al servizio di tutti, ha sempre evidenziato spiccate doti umane e sociali, promuovendo l’inviolabilità della vita in armonia con i principi cristiani.

