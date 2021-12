A Christmas World, dal 4 dicembre al 9 gennaio 2022. “Un viaggio nel mondo all’insegna della magia di Natale.

Condividi

Allestito all’Auditorium Parco della Musica di Roma, il parco a tema natalizio è stato realizzato da tanti artisti italiani che hanno pensato di far viaggiare con la fantasia il pubblico di grandi e piccini. Da Parigi a Londra, da Berlino a New York giungendo al polo nord e alla casa di Babbo Natale senza farsi mancare naturalmente elfi e ballerine del Mouline Rouge. Non poteva certo mancare Roma con la sua Bocca della Verità, quindi bambini mi raccomando inserite la mano all’interno ma non dite bugie! Un percorso di degustazione di cibi nostrani e internazionali a seconda della città dove ci si ferma e per chi si vuole tuffare nella magia del Natale non deve far altro che assistere ai vari spettacoli che l’organizzazione propone e poi tutti a pattinare sulla pista di ghiaccio all’entrata dell’auditorium o per i più piccoli un giro sulla giostra a carrillon. Un consiglio aspettate che scenda la notte per ammirare le luci che regalano all’evento quella magia tipica delle favole. A Christmas World lancia un messaggio importante in questo tempo non facile per i viaggi e lo fa con la fantasia che neanche il Covid-19 può fermare: munitevi di green pass e che la festa abbia inizio!

Foto di Antonello Martone

Abito di New Style e Dorya

Gioielli di Dana Delia Bozgan