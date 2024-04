1 minuto di lettura

IL Commercialista e consigliere comunale di Capaccio Paestum Dott. Antonio Agresti: “Occasione importante per le imprese per scoprire i vantaggi fiscali sulla Zes unica e la Transizione 5.0”.

Le agevolazioni per le imprese in Campania saranno al centro di un incontro formativo che si terrà presso la biblioteca Erica in Piazza Santini a Capaccio Paestum, il prossimo 12 Aprile 2024, dalle 17:30 alle ore 19:30. L’incontro tratterà le seguenti tematiche: Le agevolazioni fiscali per le imprese del Sud, includendo il nuovo credito Zes e la transizione 5.0; Le opportunità offerte alle imprese dal nuovo piano di coesione 2021-2027.

L’evento promosso dalla società Neskey S.r.l. con il patrocinio del Comune di Capaccio Paestum e dell’Ordine dei dottori commerciali ed esperti contabili di Salerno, offrirà l’occasione di favorire una panoramica su quelle che saranno le agevolazioni fiscali per le imprese sulla nuova Zes e il piano di Transizione 5.0. Durante il convegno di farà riferimento anche agli sviluppi del piano di Coesione 2021-2027.

L’incontro vedrà la partecipazione di istituzioni, professionisti, imprese e cittadini interessati. Saluti istituzionali saranno offerti dal Sindaco di Capaccio Paestum e Presidente della Provincia di Salerno Avv. Franco Alfieri e dal Dott. Agostino Soave, Presidente ODCEC di Salerno. Tra gli interventi previsti ci saranno il Dott. Antonio Agresti, Commercialista e revisore locale nonché consigliere comunale a Capaccio Paestum, l’Avv. Luca Cerretani, Consigliere provincia di Salerno e Coordinatore GAL Cilento Srl, e l’Ingegnere Vincenzo Silvestri, Amministratore Delegato di Neskey. La moderazione dell’evento sarà affidata alla giornalista de Il Mattino Barbara Landi.

