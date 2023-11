A Benevento inaugurato il nuovo luogo di culto dei Testimoni di Geova

Condividi

BENEVENTO – Grande entusiasmo fra i 400 membri della comunità dei Testimoni di Geova di Benevento per l’inaugurazione della nuova Sala del Regno di Via Antonio Abete 71, nella zona industriale Pezzapiana. Lunedì 13 novembre, alla presenza di diverse autorità cittadine, l’edificio completamente ristrutturato è stato consegnato a questa operosa comunità di credenti per le proprie riunioni settimanali.

Luca Ferraris, portavoce dei Testimoni di Geova della Campania, illustra l’utilizzo del locale: “Ogni Sala del Regno è un centro di istruzione in cui si promuovono elevati valori morali che fanno bene a qualsiasi comunità. È un luogo dove si può trovare aiuto per mettere in pratica i saggi consigli della Bibbia nella vita di tutti i giorni e anche per affrontare i momenti difficili della vita. L’ambiente all’interno è accogliente e amichevole, e chi ha bisogno di conforto e assistenza spirituale si sentirà a proprio agio”.

Una mostra fotografica, allestita appositamente per l’occasione, ha ripercorso la storia dei Testimoni di Benevento e provincia. Luca Ferraris spiega: “La presenza dei Testimoni nella zona risale agli anni ’30 del secolo scorso. La documentazione storica esposta mostra l’opposizione del regime fascista all’attività di Antonio Iadanza, un contadino di Pietrelcina, e altri beneventani ammoniti per aver svolto un’attività ritenuta antinazionale dalle autorità dell’epoca, a causa del rifiuto di imbracciare le armi. Da quei piccoli inizi, la nostra comunità è cresciuta fino a comprendere oltre 1000 membri a Benevento e provincia, che si radunano in luoghi di culto come questo appena inaugurato”.

La costruzione della Sala del Regno di Benevento, uno degli 86 luoghi di culto dei Testimoni di Geova della Campania, è parte di un programma mondiale di costruzione autofinanziato dai fedeli stessi. Questo programma permette di costruire simili edifici anche in paesi poveri dove i fedeli non hanno le risorse economiche sufficienti. Per ulteriori informazioni visitate il sito ufficiale dei Testimoni di Geova, jw.org.