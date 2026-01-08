8 Gennaio 2026

… quando informarsi rende liberi…

Attualità

A 78 anni prende l’undicesima laurea, il super studente non si ferma

Redazione 0 minuto di lettura
Condividi

(Adnkronos) – Laurea numero 11. Michele Antonio Carmosino, originario di Vastogirardi in provincia di Isernia, all’età di 78 anni ha conseguito l’undicesima laurea. Carmosino ha completato l’ennesimo corso di studi presso l’Università La Sapienza laureandosi in Studi Storico-Artistici all’età di 78 anni. 

La prima laurea di Carmosino risale al 1972, in Ingegneria. Da allora, la sua carriera accademica non si è mai fermata. Il ‘super studente’ si è laureato in Giurisprudenza, Economia e Commercio, Lettere, Scienze Politiche, Lingue, fino a Medicina, ottenuta nel 2022, con successiva abilitazione alla professione medica. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !
 
ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.

Redazione

I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. redazione@ilmonito.it

Potrebbe anche interessarti

Mugello, morto bimbo scomparso nelle acque del lago Bilancino

Redazione

Vagnozzi: “Sinner ossessionato da ricerca di una perfezione impossibile”

Redazione

Pallone d’Oro a Rodri, le reazioni: da Vinicius ad Ancelotti, non si fermano le polemiche

Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *