9° Stormo: il 17 settembre la Corsa del Centenario dell’Aeronautica Militare per una giornata di sport e solidarietà

Il 9° Stormo di Grazzanise e tanti altri numerosi Enti della Forza Armata in tutta Italia hanno aderito all’iniziativa sportiva i cui ricavati saranno devoluti all’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC).

Grazzanise, 13/09/2023 – Tra i tanti eventi organizzati dall’Aeronautica Militare nel corso del 2023 per festeggiare i suoi primi 100 anni, il 17 settembre il 9° Stormo di Grazzanise (CE), comandato dal Colonnello pilota Massimo Luigi VALENTE insieme ad altri ventinove reparti della Forza Armata, dislocati su tutto il territorio nazionale, aprirà le porte agli appassionati del running per la “Corsa del Centenario“. Sono previste due tipi di prove, ovvero una corsa di dieci chilometri e una camminata sportiva, a cui potranno partecipare non solo il personale militare e civile dell’Aeronautica Militare e delle altre Forze Armate, ma anche i tesserati alla Federazione Italiana Di Atletica Leggera (FIDAL), in regola con il tesseramento 2023, i tesserati a Enti di promozione sportiva e altre Federazioni riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), con tessera in corso di validità, e i possessori di Runcard.

800 corridori, 105 associazioni e oltre 250 famiglie provenienti da tutta Italia raggiungeranno domenica mattina l’Aeroporto di Grazzanise per la storica partenza prevista alle ore 9.30 che sarà preceduta dall’inno Nazionale eseguito dal vivo dalla voce soprano Erminia Marcello. Il circuito podistico si svilupperà attraverso un suggestivo percorso tra elicotteri e velivoli dell’Aeronautica Militare fino a raggiungere le strade cittadine di Grazzanise per poi rientrare sulla pista di volo per tagliare lo storico traguardo tricolore e conquistare il “Podio 100”.

Al termine della passeggiata non competitiva anche le famiglie partecipanti saranno premiate con la storica medaglia del centenario, dopodiché si proseguirà in un clima di grande festa all’interno della “City 101”, un’ampia area dedicata alle famiglie che per l’occasione sarà allestita con simulatori di volo, velivoli in mostra statica, mongolfiera e tantissime attrazioni per bambini ed adulti per una giornata all’insegna della solidarietà e dello sport.

La quota di partecipazione sarà devoluta all’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC) nell’ambito dell’iniziativa benefica “Un dono dal cielo per AIRC”, promossa dall’Aeronautica Militare in collaborazione con l’Associazione Arma Aeronautica, che accompagnerà per tutto il 2023 le iniziative legate alle celebrazioni per il Centenario della Forza Armata. L’iniziativa benefica intende raccogliere donazioni volontarie che andranno a finanziare la fornitura di apparecchiature altamente tecnologiche e di ultima generazione per IFOM, l’Istituto di Oncologia Molecolare di AIRC.

Sono già cospicue le donazioni raccolte grazie all’iniziativa benefica, lanciata ufficialmente a dicembre 2022 con la presentazione di tutti gli eventi del Centenario dell’Aeronautica Militare e, in questo ambito, la “Corsa del Centenario” rappresenta un’ulteriore testimonianza di quanto la Forza Armata voglia essere vicina alla collettività attraverso azioni concrete e tangibili.

Il 9° Stormo, con i suoi assetti di volo HH-101 e HH-212 svolge operazioni di supporto alle Operazioni Speciali nonché di ricerca e recupero di personale isolato in territorio ostile (cosiddette operazioni di Personnel Recovery), fornendo il supporto aereo alle forze speciali ed intervenendo, in presenza di eventuali feriti, con l’attività di evacuazione sanitaria d’emergenza.

Come militari al servizio dello Stato il compito del 9° Stormo è proprio quello di contribuire alla sicurezza del Paese, alla Difesa degli interessi nazionali vitali, proteggere vite umane ed essere sempre più utili al Paese.

Il Reparto inoltre, concorre al dispositivo di sicurezza di rischieramenti militari all’estero, a operazioni di mantenimento della pace e di soccorso umanitario, nonché all’attuazione in campo nazionale di misure di protezione in occasione di grandi eventi o di mantenimento dell’ordine pubblico.

Il 9° Stormo ha dipendenza diretta dalla 1^ Brigata Aerea Operazioni Speciali, che a sua volta fa capo al Comando della Squadra Aerea che ha sede a Roma.

Per partecipare all’evento basta registrarsi al seguente link: https://corsadelcentenario-9stormo.webnode.it/ dove è possibile trovare ulteriori informazioni utili.