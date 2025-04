9 Settimane e mezzo, film cult senza paragoni

1 minuto di lettura

I due sex symbol indiscussi degli Anni ’80,

Kim Basinger e Mickey Rourke, hanno reso 9 Settimane e mezzo un film indimenticabile.

Colonne sonore meravigliose, outifit impeccabili, erotismo patinato, nella New York ammaliante di quegli anni. Ottima e anche un po’ ruffiana la fotografia.

Ed è proprio il sesso, in tutte le varianti ed esasperazioni, alla base dell’incontro tra Elizabeth, bellissima gallerista divorziata, e John, un affascinante agente di borsa di New York.

I due vivono un rapporto intenso e appassionato e, per conoscere meglio se stessi, si avventurano nel territorio poco esplorato delle proprie emozioni. Per nove settimane e mezzo.

Perfettamente in ruolo i due protagonisti: Rourke recita senza fatica. Bellissimo, versatile. Regge la scena da solo.

Kim Basinger ricorda con grande affetto la collaborazione con lui”L’ho adorato, è anche un attore brillante.”

Nella scena della mostra appare Ronnie Wood, chitarrista dei The Rolling Stones. Il noto attore pornografico Ron Jeremy ebbe il ruolo di “consulente tecnico” per le scene erotiche.

Un film cult, che non ha paragoni, infatti il sequel non ha avuto successo e non è rimasto nell’immaginario collettivo.

Mickey Rourke era John Gray in Settimane e mezzo. Poi hanno voluto creare Cristian Grey in 50 sfumature, con il risultato che il primo detta ancora legge.

You can leave your hat on di Joe Cocker è detta “La canzone dello spogliarello di Kim Basinger”

Sì, lei, la più bella di tutte in sottoveste di seta fece impazzire gli uomini di tutto il mondo.

Pochi film sono diventati iconici come questo capolavoro di Adrian Lyne. Con maestria il regista ha messo in scena la bellezza di una New York in pieno edonismo reganiano, dove l’erotismo non ha oscurato il resto. Adrian Lyne è un uomo senza paura. Ha combattuto la censura per tutta la sua vita. E ha vinto.

