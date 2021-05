Inaugurato il punto vaccinale a Cetara

Condividi

Costa d’Amalfi, 10 maggio 2021 – E’ stato inaugurato questa mattina a Cetara, il Punto Vaccinale di Popolazione allestito nei locali della palestra del plesso scolastico, un notevole traguardo che è stato possibile grazie al lavoro incessante e all’azione perseverante dell’Amministrazione comunale, presso gli organi preposti al rilascio delle autorizzazioni.

“È doveroso ringraziare il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il Direttore Generale dell’Asl, Mario Iervolino, il Sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli, per aver messo a disposizione il personale amministrativo, con la Dirigente delle scuole di Vietri sul Mare, Milena Satriano per la concessione dello spazio” – spiega Roberto Della Monica, sindaco di Cetara. Con il nuovo punto vaccinale si potrà coprire l’intera popolazione di Cetara in un mese circa e, soprattutto, velocizzare la vaccinazione non solo degli over 50 iscritti alla piattaforma regionale, ma anche del personale che lavora nel comparto turistico e degli operatori impiegati in altri settori che lavorano a stretto contatto con il pubblico. “In questo modo, le attività economiche del nostro paese potranno ripartire in piena sicurezza in questo momento di particolare disagio, in vista della stagione estiva ormai imminente” – continua il primo cittadino. Nei prossimi giorni sarà prioritario fornire alla cittadinanza informazioni più precise ed un calendario dei giorni di somministrazione dei vaccini. Gli aggiornamenti verranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune e sulla pagina Facebook sia dell’Ente che del Nucleo di Protezione Civile di Cetara.

