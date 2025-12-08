8 dicembre, scatta il rito dell’albero di Natale

L’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, in Italia scatta il rito dell’albero di Natale. Una tradizione che segna l’inizio ufficiale delle festività. La consuetudine si è diffusa nel dopoguerra per poi diventare nel corso del tempo un appuntamento identitario. E il mercato degli addobbi, delle luci e degli alberi raggiunge in questi giorni il suo picco annuale.

Redazione

