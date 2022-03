7º Ferrara Film Festival, dal 10 al 18 Settembre 2022

Condividi

Settima edizione all’insegna del rinnovo e della crescita

Il Ferrara Film Festival comunica le date della settima edizione. La kermesse della città estense si terrà dal 10 al 18 Settembre 2022. La scelta è avvenuta dopo un attento confronto con le istituzioni del Comune di Ferrara e con i partner coinvolti a livello nazionale e internazionale, individuando un periodo dell’anno più consono allo svolgimento di un evento di questa portata.

Inizialmente il periodo di svolgimento del festival, salvo le anomalie degli ultimi due anni, ha sempre avuto una collocazione nel periodo a cavallo tra Marzo e Aprile. Il cambio di date si è reso opportuno in base ad una serie di elementi socio-economici di fondamentale importanza per l’Organizzazione: garantire un festival della più alta qualità possibile e che abbia un impatto mediatico a livello nazionale.

“Questa settima edizione è la più ambiziosa di sempre – dichiara il Direttore Maximilian Law – e, soprattutto, avendo la grande fortuna e il grande onore di avere instaurato rapporti lavorativi con delle realtà aziendali e istituzionali all’apice dell’industria cinematografica, questa decisione è stata presa anche per salvaguardare un risultato che porterà benefici a tutti coloro che sono coinvolti con il Ferrara Film Festival.”

Durante l’edizione 2021, numerose pubblicazioni nazionali hanno sottolineato che il Ferrara Film Festival è stato il primo, tra i maggiori festival del Cinema in Italia, durante la pandemia, a svolgersi interamente in presenza: una scommessa coraggiosa che si è rivelata vincente. Nel 2021 è stata inoltre inaugurata la “Hall Of Fame” del Ferrara Film Festival, che ha visto assegnare personalmente i Dragoni D’Oro alla carriera a prestigiosi personaggi del Cinema del calibro di Mike Newell (regista di “Harry Potter e il Calice Di Fuoco”, “Quattro Matrimoni e Un Funerale”), Nastassja Kinski (“Paris,

Texas”, “Tess”), Bille August (regista de “La Casa Degli Spiriti” e “Les Miserables”) e Alessandro Haber.

Tra le principali novità della prossima edizione, oltre ad un numero di eventi raddoppiato rispetto agli anni precedenti, è la nuova categorizzazione dei film in concorso che riflette la natura globale del festival e l’allestimento di un Cine Village nel centro storico di Ferrara.

Il Cine Village non mira solo a coinvolgere meglio il pubblico e la città stessa, ma anche ad includere una serie di attività a tema cinematografico come iniziative di beneficenza ed educative. Altre attività riguarderanno la promozione di prodotti enogastronomici locali, divertenti esperienze cinematografiche come la realtà virtuale e molto altro.

Maggiori informazioni sul festival sono disponibili su www.ferrarafilmfestival.com.