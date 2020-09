7 consigli per uno stile di vita sano

Condividi

Vivere uno stile di vita sano non significa ore di allenamento in palestra e mangiare solo foglie di insalata. Il trucco per rendere più sano il vostro stile di vita è fare piccoli cambiamenti salutari ogni giorno, come prendere le scale invece degli ascensori, aumentare la frutta di uno, bere un bicchiere d’acqua in più o smettere di fumare.

Cominciamo quindi con le basi fondamentali di una vita sana: esercizio fisico regolare, alimentazione sana e scelte di stile di vita sano:

Mi piace muoverlo, spostarlo!

Fate come Re Julian e muovete il vostro corpo. Non solo una volta ogni giorno, ma ogni giorno, ogni volta che è possibile. Anche se una sessione di esercizi è ottima per lavorare nella routine quotidiana, si possono bruciare i chilojoule in altri piccoli modi, come ad esempio:

Andare alla scrivania di qualcun altro piuttosto che inviare un’e-mail,

Parcheggio più lontano dall’edificio e camminare a piedi, oppure

Fare le scale più spesso.

Fare la pulizia della casa o il giardinaggio

Portare a spasso il cane o andare in bicicletta con i bambini invece di guardare la TV

Siamo uniti

Passiamo la vita seduti – alla scrivania, davanti alla TV, in riunione o al telefono. Stanno emergendo nuove ricerche che evidenziano il potenziale rischio per la salute derivante da tutti i nostri comportamenti sedentari. Quindi, rompete il vostro tempo di seduta stando in piedi per cinque minuti e raccogliete i benefici per la salute.

Ogni piccolo dettaglio conta e tutto ciò si aggiunge al bruciare più calorie.

Se siete in sovrappeso, apportare piccoli cambiamenti nella vostra routine quotidiana di esercizio fisico può essere un beneficio per la vostra salute. Infatti uno studio ha scoperto che solo un calo di peso del 10% ha aiutato le persone in sovrappeso a ridurre la pressione sanguigna, il colesterolo e a migliorare il loro benessere.

Mangiare sano

Quando si tratta di mangiare sano, c’è una vasta gamma di teorie, libri di dietetica e informazioni online su cosa mangiare – il che è spesso in conflitto. Anche se la ricerca è ancora in corso e in via di sviluppo, ciò su cui gli esperti sono tutti d’accordo è che le nostre diete sono troppo ricche di zuccheri, le nostre porzioni sono troppo grandi e dovremmo mangiare una varietà di alimenti naturali interi.

Abbastanza dolce

Dalle bevande zuccherate ai cereali per la prima colazione, è difficile allontanarsi dai cibi zuccherati. Spesso lo zucchero è nascosto nei prodotti in scatola o nei cibi preconfezionati, o anche nei cibi che pensiamo siano sani per noi, come i succhi di frutta. La persona media assume in media circa 22 cucchiaini di zucchero aggiunto ogni giorno. Secondo l’American Heart Association l’obiettivo quotidiano dovrebbe essere non più di sei cucchiaini da tè di livello per le donne e nove per gli uomini, sia per il cibo che per le bevande.

Il modo più semplice per limitare l’assunzione di zucchero con un piccolo cambiamento è quello di eliminare le bevande gassate zuccherate. Questo da solo può aiutare a perdere o mantenere un peso sano, che a sua volta riduce il rischio di malattie cardiache, obesità e diabete.

Distorsione delle porzioni

Le dimensioni delle nostre porzioni di cibo e bevande sono aumentate drasticamente negli ultimi 30 anni. Negli anni ’50 una confezione di patatine era di 28g di un ristorante da asporto – oggi è di 154g – e non è nemmeno la supersize, che è un enorme 196g!

L’aumento delle dimensioni delle porzioni non comprende solo le porzioni da asporto, ma anche l’imballaggio della merce al supermercato, i piatti e i bicchieri per la cena nei ristoranti e persino le dimensioni dei frigoriferi! I modi semplici per tagliare le porzioni includono:

Mangiate i vostri pasti principali da un piatto più piccolo – visivamente il piatto sembra pieno così sarete soddisfatti, ma tecnicamente mangerete meno.

Piatti in cucina, invece di avere i piatti da portata al tavolo da pranzo – è molto più facile avere i secondi quando sono proprio davanti a te.

Mangiare piccoli pasti regolari (almeno ogni quattro ore) in modo da non morire mai di fame – se si arriva a questo punto di fame, è molto difficile fermarsi prima di mangiare troppo.

I colori devono essere bellissimi

Scegliere cibi interi e cucinare da zero è un modo molto più sano di mangiare rispetto all’acquisto di cibi preconfezionati o pronti che sono ricchi di grassi e sale ma molto poveri di sostanze nutritive. Per essere sicuri di ricevere ogni giorno una varietà di sostanze nutritive, vitamine e minerali nel vostro corpo – una rapida regola empirica è quella di scegliere una varietà di colori per i vostri pasti. Siate l’artista dei vostri pasti e dipingete un quadro a colori con una varietà di frutta e verdura gialla, rossa e verde per tutta la giornata.

Il vostro corpo indosserà un cipiglio se il vostro pasto è tutto marrone.

Scegli la vita

Non c’è niente di più dannoso per una vita lunga e sana del fumo, che si stima sia la causa di morte o di disabilità nella metà delle persone che fumano. I pericoli del fumo di tabacco sono così significativi che è il più importante problema di salute pubblica al mondo, che, ironia della sorte, è in gran parte evitabile.

Il fumo non solo riduce la durata della vita colpendo gli organi interni, ma invecchia anche all’esterno causando danni alla pelle. Il fumo di tabacco può farvi venire le rughe, creare rughe intorno alla bocca, macchiare i denti e le dita, derubare la pelle di sostanze nutritive, abbattere il collagene che aumenta la giovinezza e rendere la pelle grigia. Ci si chiede come il fumo sia spesso commercializzato come glamour e attraente.

Ci vuole coraggio per smettere di fumare, perché non è un viaggio facile – ma è una scelta coraggiosa e sensata. Alcuni dei cambiamenti positivi avverranno rapidamente, mentre altri saranno più graduali, ma tutti i cambiamenti andranno a beneficio della vostra salute e del vostro benessere.

