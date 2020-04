Sant’Anastasia, quasi tutti negativi per Covid-19 nella Rsa

Condividi

Sant’Anastasia, 26 aprile 2020 – All’indomani dei dati resi noti dall’azienda sanitaria Napoli 3 Sud, dai quali si evince che nella residenza sanitaria attrezzata (Rsa) sono ormai quasi tutti negativi al coronavirus, il responsabile Codiv-19 per la casa di cura a Madonna dell’Arco, fa il punto: “Adottare in una casa di cura per anziani il protocollo utilizzato negli ospedali è stato un azzardo ma è andata bene. Mi ha confortato e supportato il prof. Franco Faella, noto infettivologo del Cotugno, richiamato in servizio dalla quiescenza, suggerendomi il protocollo farmacologico (l’antimalarico Plaquenil) più adatto per quella situazione. Sono certo, tuttavia, che è avvenuto un miracolo ad opera della Madonna dell’Arco. La residenza era un focolaio con molti infetti, posti in ospedale non c’erano, zero possibilità di avere assistenza e conforto dai familiari, era una situazione veramente tragica. Poi in poco tempo l’allarme è rientrato, gli anziani stanno tutti benissimo, gli operatori anche, i tamponi risultano negativi, solo tre casi di positività. Ripeto, c’è stato l’intervento della Madonna dell’Arco”. E’, come dicevamo noto, che alla Rsa di Madonna dell’Arco il peggio sembra essere passato, tutti gli operatori socio sanitari (oss e infermieri) si sono negativizzati e tutti sono di nuovo a lavoro nella struttura, così come hanno fortemente voluto; 35 ospiti su 38 si sono negativizzati, tutti sono in buone condizioni generali e così si può considerare quasi del tutto spento uno dei focolai di infezione più grandi dell’ASL NA3 Sud, grazie alla prontezza e alla determinazione del Commissario Straordinario, Stefania Rodà, e della Direzione Strategica Aziendale, che alla prima richiesta di aiuto immediatamente affiancò la Rsa supportandola costantemente.

“Ringrazio il dott. Antonio Coppola per l’egregio lavoro che ha svolto e sta svolgendo a tutela della salvaguardia della salute degli anziani ospiti della casa di cura di Madonna dell’Arco. Con lui – dice il vice Prefetto Stefania Rodà – siamo sempre rimasti in contatto ed ogni giorno ho ricevuto da parte sua aggiornamenti puntuali”.