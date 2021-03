62 arrestati, oltre 653 indagati, oltre 338.000 persone controllate. Questi i risultati del mese di febbraio dell’attività della Polizia di Stato nelle stazioni ferroviarie e sui treni

Condividi

62 arrestati, 653 indagati e 338.366 persone controllate: è questo il bilancio dei controlli nel mese di febbraio della Polizia Ferroviaria. 16.688 le pattuglie impegnate nelle stazioni e 3.179 a bordo treno, 941 i servizi antiborseggio, 169 gli stranieri rintracciati in posizione irregolare e 85 i minori non accompagnati rintracciati dal personale della Specialità e restituiti alle famiglie o collocati in comunità.

Controlli intensificati anche grazie alle operazioni straordinarie organizzate durante tutto il mese: la prima giornata di “Stazioni Sicure”, effettuata il 3 febbraio, dedicata al contrasto delle attività illecite e alla prevenzione di possibili azioni terroristiche o eversive, che ha visto l’impiego complessivo di 1.559 operatori Polfer in 460 scali interessati. 14.750 le persone controllate, 1 arrestato, 23 indagati e 1.990 bagagli ispezionati. L’operazione “Rail Safe Day” dell’11 febbraio, finalizzata a contrastare impropri comportamenti in ambito ferroviario.1.587 gli operatori impiegati, 580 le località sensibili presenziate e 38 le sanzioni elevate. Il 24 febbraio si è svolta la seconda giornata dell’operazione “Stazioni Sicure” con 1.412 operatori Polfer impiegati, 466 gli scali interessati, 3 le persone arrestate, 31 le persone indagate e 15.037 le persone controllate.

Nella stazione di Venezia-Mestre, il personale della Polizia Ferroviaria ha arrestato un 30enne trovato in possesso di 20 ovuli contenenti sostanza stupefacente.

A Milano gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno arrestato due stranieri per aver tentato di rapinare una coppia di cittadini cinesi a bordo di un treno regionale. Allertati dai diversi furti verificatisi negli ultimi giorni sui treni tra Lambrate e Pioltello, gli operatori Polfer hanno intensificato i servizi di controllo per cogliere i ladri in flagranza di reato. Gli agenti hanno notato su un treno un uomo avvicinarsi a una coppia di viaggiatori, distrarli lasciando cadere alcune monete in terra. Non appena la coppia si è chinata per aiutarlo a raccogliere il denaro, un complice si è impossessato delle loro borse. Le vittime hanno cercato di recuperare il maltolto, ma i due li hanno spinti con violenza e sono fuggiti. Dopo una breve colluttazione con gli operatori Polfer, appostati sia in stazione sia sul treno, i due sono stati arrestati. Si tratta di un giovane libico e un palestinese 33enne, pluripregiudicato, capo della banda, nelle cui tasche è stato trovato uno spray urticante al peperoncino, probabilmente usato in altre occasioni per stordire le vittime durante la fuga.

Gli agenti Polfer di Roma Termini, durante il servizio a bordo di un treno Intercity notte, partito da Parma e diretto a Roma, hanno rintracciato e arrestato un quarantenne rumeno, ricercato perché destinatario di un ordine di esecuzione dovendo espiare un anno di reclusione e 6.000 euro di multa per il reato di guida in stato di ebbrezza. Gli operatori hanno controllato l’uomo durante il tragitto tra le stazioni di Modena e Bologna tramite il palmare in dotazione. Il quarantenne è risultato destinatario del provvedimento di esecuzione emesso dal Tribunale di Velletri. Al termine degli atti di rito presso il Compartimento Polizia Ferroviaria di Bologna per l’uomo si sono aperte le porte del Carcere del capoluogo emiliano.

Gli agenti in servizio alla stazione di Reggio Calabria hanno tratto in arresto un uomo originario di Palermo, abituale frequentatore della stazione, pregiudicato, che pretendeva il pagamento di denaro da un addetto alle pulizie. L’attività investigativa, partita dalla denuncia di quest’ultimo, ha consentito ai poliziotti, appostati nelle vicinanze di constatare la consegna del denaro estorto tramite minaccia.

Nell’ambito del progetto di educazione alla legalità in ambito ferroviario denominato “Train…to be cool”, i poliziotti del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania hanno tenuto il primo incontro del 2021 con 50 alunni della seconda e terza elementare del Terzo Circolo didattico “A. Stefanile – Plesso San Giovanni” di Aversa (CE), illustrando l’attività della Polizia Ferroviaria e alcune norme di buon comportamento da seguire in stazione.

I ragazzi hanno risposto con interesse ed entusiasmo, ricevendo in omaggio il “mio diario”, l’agenda scolastica della Polizia di Stato con fumetti e giochi realizzata appositamente per gli alunni della scuola primaria.

