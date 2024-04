59 progetti di videosorveglianza, presentati da alcuni comuni della provincia, sono stati approvati in prefettura nel corso di una seduta del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto di Salerno Francesco Esposito.

Nel corso della riunione stati inoltre stipulati i “Patti per l’attuazione della sicurezza urbana”, che costituiscono il presupposto necessario per accedere all’erogazione, da parte del Ministero dell’Interno, delle risorse finanziarie.

Durante l’incontro il prefetto ha rilevato l’opportunità per le amministrazioni locali di associarsi per presentare progetti che coinvolgono più territori e ha al contempo sottolineato l’importanza dei sistemi di videosorveglianza quali strumenti di prevenzione e di contrasto ai fenomeni criminali.

Temi, quello della sicurezza e del controllo del territorio, in merito ai quali è costante l’attenzione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, anche grazie all’impiego di risorse aggiuntive delle Forze dell’ordine destinate nelle aree in cui emergono particolari esigenze.

In questo ambito nel corso dell’incontro è stato rappresentato come sarà operativa nel Vallo di Diano una squadra di intervento operativo (S.I.O.) in attività di prevenzione dei reati, con particolare riguardo ai reati contro il patrimonio.