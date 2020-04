50esima Giornata mondiale della Terra, Zinzi: “La pandemia sia occasione per riflettere sul rapporto tra uomo e ambiente”

“Questa emergenza sia l’occasione per riflettere sul rapporto tra uomo e natura. Negli ultimi giorni le fotografie del nostro litorale domizio dalle acque cristalline testimoniano quanto la mano dell’uomo possa incidere negativamente sull’ambiente che ci circonda. Mi auguro che, archiviata l’emergenza sanitaria, l’attenzione generale si sposti con la stessa intensità e con lo stesso spiegamento di forze sulle emergenze ambientali del nostro territorio”. Così il Presidente della Commissione Terra dei Fuochi, bonifiche, ecomafie del Consiglio regionale della Campania, Gianpiero Zinzi, in occasione della 50esima Giornata Mondiale della Terra.

