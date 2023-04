5 Stelle d’Oro della Cucina alla giornalista campana Anna Rubino l’ambito riconoscimento

Condividi

L’ Associazione Italiana Cuochi, premia la giornalista Anna Rubino, Campana Doc, a lei le 5 Stelle d’Oro della Cucina come promotore e divulgatore del mondo food nazionale. Premio rilasciato da Ubaldo Pucillo e da Migliaccio Antimo a Sant’Arpino per la gratitudine e la grande responsabilità nonché preziosa vicinanza nel diffondere la buona cucina nel mondo. Anna Rubino, giornalista e foodblogger. Celiaca Doc. Appassionata di gastronomia a 360 gradi. Si specializza in mixologia molecolare, insegue le sue passioni per il food& beverage facendo corsi e formazione, frequentando l’istituto alberghiero come seconda specializzazione in cucina. Lavora per grandi eventi, tra cui Festival di Sanremo nel team da anni, Giffoni film Festival, ecc. Da buon celiaca partecipa ai campionati di pizza in veste di giudice. Presenzia come giudice nella categoria senza glutine al Campionato Nazionale Pizza Doc, al campionato mondiale di Pizza a Parma, al Campionato Nazionale ai Sapori di Calabria e tante altre manifestazioni nazionali culinarie. Presidente di Giuria senza glutine per l’Associazione per l’evoluzione dell’arte bianca. Il suo klaim è il suo Mood amovivereglutenfree per vivere in modo spensierato la celiachia. In prima persona si batte contro l’emarginazione culinaria soprattutto con open day masterclass presso istituti alberghieri. Tornata da Frosinone dove ha partecipato al Trofeo Pizza festival in veste di giudice senza glutine. Attualmente scrive per Ristorazione italiana Magazine con la sua rubrica di chef emergenti, ed altre testate di settore. Tra i progetti imminenti il master di alta formazione con Gambero Rosso. Tra i primi a congratularsi con la Rubino, Il Portavoce della Consulta Nazionale per l’Agricoltura e Turismo, Rosario LOPA.