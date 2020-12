350 mila euro di finanziamenti per il comune di Cesa

Condividi

“In questi ultimi giorni dell’anno 2020 abbiamo avuto notizie positive in materia di finanziamenti pubblici – informa il sindaco Enzo Guida – tra quest’anno ed il prossimo anno contiamo circa 350 mila euro di nuove entrate per questa voce”.

In particolare l’ente è stato destinatario di un finanziamento del Ministero dell’Interno per quanto attiene la progettazione.

“Per l’anno 2020 – ricorda il sindaco – abbiamo ottenuto circa 78 mila euro per la progettazione definitiva ed esecutiva per il Parco Agricolo in località Arena. Per l’anno 2021, invece, già sono stati assegnati circa 80 mila euro per la progettazione di un intervento di riqualificazione dell’area ex Palestra del Fanciullo. L’altro finanziamento, di circa 50 mila euro, riguarderà la progettazione di un intervento in materia di efficientamento energetico denominato “Cesa Sostenibile”.

Sempre in materia di efficientamento energetico, sempre da fonti ministeriali, l’ente ha ottenuto già, per il 2021, 140 mila euro per interventi in questo settore.

“In questo modo – conclude il sindaco Guida – avremo a disposizione fondi per intervenire su aspetti importanti della nostra comunità”

