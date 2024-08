25enne muore investito da auto pirata davanti a lido Ostuni

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Un ragazzo di 25 anni, originario di Fasano, è stato investito e ucciso la notte scorsa all'uscita di uno stabilimento a Rosamarina, lungo la complanare in località Pilone sulla costa di Ostuni (Brindisi). L'automobilista, identificato praticamente subito dai poliziotti impegnati nelle indagini, è stato arrestato: secondo quanto apprende l'Adnkronos, si sarebbe fermato in un primo momento, subito dopo l'impatto, per poi dileguarsi. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.