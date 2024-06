«In occasione del 210º anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, rivolgiamo alle sue donne e a suoi uomini gratitudine e apprezzamento per l’impegno e la professionalità con cui ogni giorno garantiscono, insieme alle altre Forze di polizia, la sicurezza dei nostri cittadini» ha dichiarato il Ministro dell’interno, Matteo Piantedosi che oggi, alle 18.30, parteciperà alle celebrazioni organizzate presso la caserma ‘Salvo D’Acquisto’ di Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

«Siamo riconoscenti per la competenza, l’abnegazione e lo spirito di sacrificio che da sempre contraddistinguono il loro essere al servizio della comunità. Qualità che rendono prezioso il contributo dei Carabinieri anche nei complessi scenari internazionali in cui sono chiamati a operare. Nel celebrare oggi questa importante ricorrenza, non possono mancare un commosso ricordo a tutti i militari dell’Arma che hanno sacrificato la propria vita per il bene comune e la più sentita vicinanza alle loro famiglie. Il loro coraggio e la loro generosità non saranno mai dimenticati» ha sottolineato il titolare del Viminale.

«Auguri a tutti i Carabinieri in questo giorno di festa: il vostro Paese è orgoglioso di voi» ha concluso il Ministro Piantedosi.