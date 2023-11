21 Minuti Humanity: il futuro è nella nostra capacità di “essere umani”

Persone, Pianeta, Prosperità, Partnership, Pace. Alle 5 P dello sviluppo sostenibile si ispira tematicamente la XV edizione di 21 Minuti, l’evento promosso da Fondazione Patrizio Paoletti che quest’anno si intitola “Humanity” e sarà trasmesso in diretta streaming domenica 19 novembre, dalle 10:00 alle 17:00.

Come possiamo contribuire come individui a cambiare il futuro dell’umanità investendo su queste 5 parole-chiave? Come possiamo evitare di assistere ancora impotenti ai conflitti, alle catastrofi climatiche, alle emergenze sociali ed economiche che viviamo e subiamo tutti i giorni? Dare una risposta chiara alla complessità e all’incertezza che stiamo vivendo non è solo necessario per l’interesse di tutti, ma è urgente e non più derogabile.

Per aiutarci a farlo a 21 Minuti Humanity ci saranno Patrizio Paoletti, ideatore e chairman dell’evento; Stefano Boeri, architetto pluripremiato che, tra gli altri, ha realizzato il Bosco Verticale a Milano, simbolo di una nuova architettura della bio-diversità; Simona Roveda, co-founder e direttrice editoriale e comunicazione LifeGate, media network riferimento italiano per la sostenibilità; Jeff Orlowski-Yang, regista vincitore di due Emmy Award che, tra gli altri, è noto per i documentari “Chasing Ice” (2012) e “The Social Dilemma” (2020); Orsola De Castro, stilista, opinion leader della moda sostenibile e co-founder di Fashion Revolution, il più grande movimento attivista della moda al mondo; Alex Armillotta, co-founder e CEO di AWorld, App a sostegno della campagna ActNow dell’ONU sui cambiamenti climatici e la sostenibilità; Caterina Sarfatti, Managing Director Inclusion and Global Leadership di C40 cities, network che supporta le città nell’implementare interventi contro la crisi climatica; Navid Nathoo, fondatore di TKS, progetto di accelerazione dei potenziali umani nei giovani per risolvere le sfide mondiali con le scienze emergenti.

“Ai nostri ospiti non chiediamo di raccontare la loro storia di successo, per questo esistono già innumerevoli palcoscenici. – afferma Patrizio Paoletti – A loro chiediamo di condividere quegli eventi, quei momenti che li hanno forgiati interiormente, che hanno permesso loro di fare un salto importante su tre aspetti fondamentali: come motivarsi, come ampliare la loro curiosità di conoscere, come mantenersi sempre in uno stato di disponibilità nei confronti della vita e degli altri”.

Sì. Perché il tema sono proprio le competenze necessarie a ciascuno di noi oggi per essere in grado incidere sul nostro domani. Gli speaker di 21 Minuti hanno accettato la sfida di essere modello, di condividere la loro storia per raccontare proprio quali competenze interiori hanno fatto la differenza nel loro percorso a beneficio non solo di se stessi, ma soprattutto della collettività.

21 Minuti Humanity è allora l’evento dedicato a chiunque voglia cambiare il mondo, che ci ricorda che alla base di tutto ci siamo necessariamente noi con la nostra umanità e responsabilità. È la nostra capacità di utilizzare la parte migliore di noi stessi a poter fare la differenza. È la nostra consapevolezza e capacità di modellare il nostro mondo interiore l’unica soluzione per una nuova umanità, libera dalla paura e dai conflitti, ma generativa di felicità e pace.

Per iscriversi gratuitamente all’evento: 21min.org