2 giugno, Arisa canterà l’inno d’Italia ai Fori Imperiali

(Adnkronos) – Sarà Arisa, apprende l'Adnkronos, a intonare l'inno d'Italia in occasione della sfilata del 2 giugno ai Fori Imperiali. La cantante si esibirà davanti alla tribuna d'onore, di fronte alle massime cariche dello Stato, all'apertura delle celebrazioni per la 79esima festa della Repubblica. (di Silvia Mancinelli) La sfilata del 2 giugno lungo la storica via dei Fori Imperiali a Roma è uno degli eventi più rappresentativi della Festa della Repubblica Italiana, celebrata per commemorare la nascita della Repubblica nel 1946. Dal 2016, ad aprire la sfilata sono i Sindaci, in rappresentanza degli oltre 8.000 comuni italiani, seguiti da personale militare e civile. La parata coinvolge tutte le componenti dello Stato: personale militare e civile, corpi armati e non armati, bandiere e stendardi, bande e fanfare militari. Gli onori finali sono affidati alla fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo e al Reggimento Corazzieri. La cerimonia si conclude tradizionalmente con il sorvolo delle Frecce Tricolori, che dipingono il cielo di Roma con i colori della bandiera nazionale. —[email protected] (Web Info)

