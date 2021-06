19^ Edizione Premio Letterario Letizia Isaia per autori e editori anno 2021

Condividi

L’Associazione Nazionale Luci Sulla Cultura promuove la Diciannovesima Edizione del Premio Letterario Letizia Isaia. Ambìto fin dalla prima edizione, negli anni è diventato uno dei più considerati concorsi letterari; tra gli illustri partecipanti al Concorso spicca il nome dell’indimenticabile Alda Merini che partecipò alla competizione nel 2006 con il libro Alda e Io edito da grausedizioni, aggiudicandosi il Premio per la sezione narrativa. Il Premio è nato nel 2001 per volontà dell’Amministrazione Regionale, che volle valorizzare l’attività poliedrica della napoletana Letizia Isaia. Pertanto si allega il Bando della XIX Edizione del Concorso Nazionale– Gratuito –Premio Letterario Letizia Isaia per Autori ed Editori Italiani, suddiviso nelle sezioni di Narrativa, Saggistica, Poesia, Poesia Napoletana e Poesia Alda Merini per gli under 40. Il tema è libero per ogni sezione. Ma attenzione alla scadenza: si può partecipare fino al 20 giugno 2021 (tutti i dettagli si trovano nel bando allegato). Il vincitore della sezione narrativa e o saggistica-autori sarà premiato con la stampa del proprio racconto e/o saggio breve a cura della prestigiosa Casa Editrice “grausedizioni” da cui riceverà 5 copie, altre 8 copie andranno ai Componenti della Giuria. Ai classificati nelle altre categorie saranno consegnate targhe, medaglie e diplomi.

Altro punto di forza che rende l’appuntamento atteso e ambito è una Giuria Tecnica di alta competenza che con insindacabile giudizio assegnerà i premi, essa è composta da: S.A.R. la Principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie; Dott.ssa Maria Chiara Aulisio,Scrittrice e Giornalista – Capo Servizio de “Il Mattino”; Dott. Fabio Bolzetta, Giornalista inviato TV2000 e Presidente Associazione web Cattolici Italiani; Prof. Pasquale Giustiniani, Saggista; Prof. Elio Pecora, Poeta; Dott.ssa Conchita Sannino, Giornalista inviata de la Repubblica; Dott.Antonio Sasso, Direttore del quotidiano ROMA e presieduta da Letizia Isaia. Il loro operato è insindacabile. La Cerimonia di Premiazione, con il Patrocinio del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, della Real Casa di Borbone delle Due Sicilie e della Regione Campania, alla presenza di autorità, ci sarà il 25 Ottobre 2021 a Roma. In questa occasione saranno anche premiati i vincitori della 18^edizione-anno 2020 e conferiti i riconoscimenti: Premio Prestigio Professionale Iunior e Senior, a personalità che si sono particolarmente distinte nei campi in cui operano e l’8^ediz.del Premio di Giornalismo Televisivo Stefano Campagna, intitolato al Conduttore del TG1 scomparso prematuramente, grande ‘amico’ del Premio, fu più volte in giuria.

info: [email protected] tel. 081 5564532 – cell. 366 2489149

BANDO DI CONCORSO

19^ EDIZIONE PREMIO LETTERARIO LETIZIA ISAIA PER AUTORI E EDITORI ITALIANI – ANNO 2021

Art.1) L’Associazione Nazionale Luci Sulla Cultura promuove la 19^ Edizione del Premio Letterario Letizia Isaia, Concorso Nazionale di Narrativa, Saggistica, Poesia e Poesia Napoletana per Autori ed Editori italiani senza limiti di età. I giovani Poeti che non abbiano superato 40 anni di età possono partecipare alla Sezione di Poesia dedicata ad “ Alda Merini” . Il Tema è libero per tutte le Sezioni.

Art.2) Gli Autori partecipano con una o due poesie e/o con 20 cartelle A4 di narrativa e/o saggistica; gli Editori con pubblicazioni; sia gli Autori che gli Editori possono partecipare per una sola Sezione.

Art.3) Gli Autori di narrativa e saggistica non devono superare le venti cartelle A4; i poeti con poesie che non superino trenta versi.

Art.4) Gli Editori partecipano con pubblicazioni edite nell’ultimo biennio e fino a Giugno 2021 e che non siano state premiate e, non partecipino, contemporaneamente, ad altri concorsi; gli Autori con inediti, mai pubblicati e che non siano stati premiati e non partecipino, in contemporanea ad altri concorsi.

Art.5) Gli Autori inviano, senza firma, numero otto copie dei loro lavori più una firmata in busta chiusa , nella quale busta si allegherà il proprio nome, cognome, età, domicilio e recapito telefonico. Gli Editori inviano numero otto pubblicazioni con allegate le generalità dell’Autore nonché i recapiti telefonici sia dell’Editore che dell’Autore da Inviare a: Associazione Nazionale Luci Sulla Cultura-Premio Letterario Letizia Isaia Via Tino di Camaino n.9 – 80128 Napoli, entro il 20 Giugno 2021.

Art.6) Il Concorso è GRATUITO Nessuna quota di partecipazione è chiesta ai Concorrenti.

Art.7) La Giuria è composta da: S.A.R. la Principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie; Dott.ssa Maria Chiara Aulisio,Scrittrice e Giornalista – Capo Servizio de “Il Mattino”; Dott. Fabio Bolzetta, Giornalista inviato TV2000 e Presidente Associazione web Cattolici Italiani; Prof. Pasquale Giustiniani, Saggista; Prof. Elio Pecora, Poeta; Dott.ssa Conchita Sannino, Giornalista inviata de la Repubblica;Dott.Antonio Sasso, Direttore del quotidiano ROMA e presieduta da Letizia Isaia Il loro operato è insindacabile.

Art.8) Sarà data immediata comunicazione esclusivamente ai Vincitori ed ai Menzionati. Art.9) Gli elaborati e le pubblicazioni non saranno restituiti.

Art.10) I Vincitori saranno premiati con Targhe e Medaglie; il Vincitore della Sezione Narrativa e Saggistica/Autori sarà premiato con la stampa delle venti cartelle A4 a cura di grausedizioni che in sede di premiazione ne consegnerà n.5 copie all’Autore e n.8 copie alla Giuria.

Art.11)Tutti i partecipanti, anche non premiati, potranno ritirare diplomi di partecipazione.

Art.12) Premi e diplomi non saranno spediti, dovranno essere ritirati dagli autori o da un loro delegato.

Art.13) Alla Cerimonia di Premiazione sono invitati tutti i partecipanti al Concorso, essa è prevista per il 25 Ottobre 2021 a Roma – ore 16.30, alla presenza di autorità.

Art.14) La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione del Bando e costituisce espressa autorizzazione all’eventuale pubblicazione, senza fini di lucro, delle opere inviate dai concorrenti e all’uso dei dati anagrafici degli stessi, unicamente ai fini delle comunicazioni inerenti il Premio. I nominativi dei vincitori, verranno divulgati a mezzo stampa, radio, TV e Internet.

