Tra le attività dell’azienda il monitoraggio ambientale, servizi di gestione delle emergenze e il supporto alle autorità nel salvataggio in mare di persone in pericolo, il monitoraggio e la prevenzione, le ispezioni termografiche certificate e il supporto all’agricoltura di precisione.

“Queste performance aeree – spiega il presidente di Unmanned4You Carmine Esposito – combinano arte e tecnologia. A differenza dei tradizionali fuochi d’artificio, gli spettacoli di droni sono più sostenibili e meno inquinanti offrendo un’esperienza visiva unica legata all’evento nella quale si riescono a creare dei veri e propri spettacoli anche grazie all’uso dell’intelligenza artificiale.

Come azienda assistiamo ad una domanda crescente di spettacoli di droni sia per i grandi eventi, a forte richiamo turistico, sia in Italia che all’estero”.

L’azienda è partner di importanti associazioni di settore nazionali ed internazionali, del Distretto Tecnologico Aerospaziale della Campania, dell’Osservatorio Droni e Mobilità Aerea Avanzata del Politecnico di Milano e di Alis.

Sta portando avanti due progetti di ricerca e sviluppo: Aetos ed Elyhub. Con Aetos l’azienda ha vinto a marzo il Premio IoMobility Awards 2024 nella categoria Drones&eVTOL, nato per trasportare con i droni farmaci e materiale ospedaliero e non, verso tutte le aree, soprattutto quelle difficilmente raggiungibili, e supportare lo sviluppo delle infrastrutture per la mobilità aerea avanzata. Elyhub ha invece l’obiettivo di supportare lo sviluppo delle infrastrutture per la mobilità aerea avanzata.