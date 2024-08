11 settembre, Austin revoca accordo di patteggiamento con la mente attacchi

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – L'accordo preprocessuale di patteggiamento con la mente degli attentati terroristici dell'11 settembre 2001 e con altri due imputati sono stati revocati. L'annuncio è arrivato dal segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin. Khalid Sheikh Mohammed, Walid Muhammad Salih Mubarak Bin Attash e Mustafa Ahmed Adam al-Hawsawi sono detenuti da anni nella base della Marina statunitense di Guantanamo Bay, a Cuba, senza essere processati. Il 1 agosto il Dipartimento della Difesa americano ha annunciato che i tre avevano stipulato un accordo pre-processuale. I dettagli dell'accordo non erano stati resi noti, ma i media statunitensi affermano che gli uomini si sarebbero dichiarati colpevoli in cambio dell'impegno dell'accusa a non chiedere la pena di morte. Tuttavia, "alla luce dell'importanza della decisione", Austin ha deciso di assumersene personalmente la responsabilità, come spiegato in un memorandum fatto pervenire a Susan Escallier, a capo dell'autorità che convoca le commissioni militari. "Con la presente – ha scritto Austin nel memorandum – mi ritiro dai tre accordi pre-processuali che avete firmato il 31 luglio 2024 nel caso sopra citato". Quasi 3.000 persone morirono negli attacchi che scatenarono la "Guerra al terrore" e le invasioni dell'Afghanistan e dell'Iraq a New York, in Virginia e in Pennsylvania. —internazionale/[email protected] (Web Info)

