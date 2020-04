100 militari in più nell’area metropolitana di Napoli

Un ulteriore contingente di militari dell’Esercito in arrivo oggi in Campania. Lo rende noto la prefettura di Napoli specificando che, a seguito della richiesta formulata dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica del 30 marzo, il ministro dell’Interno ha concordato con il ministro della Difesa l’invio immediato, già nella giornata di oggi, di ulteriori 100 militari in Campania, per le esigenze dell’Area metropolitana di Napoli.

Il contingente integrerà il dispositivo delle Forze Armate già operativo sul territorio, per il concorso con le Forze di polizia nell’espletamento di compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19.

