100 anni per la nonnina di Portici che “comprò” il marito in tempo di guerra per 6 soldi e il panelconobbe

Condividi

Festa grande a Portici per i cento anni di nonna Maria. La nonnina conobbe quello che sarebbe diventato l’amore di tutta la sua vita per colpa del pane e di 6 soldi. Una storia bellissima nata durante il periodo della guerra e della fame. E in occasione della festa dei suoi 100 anni, nonna Maria l’ha voluta raccontare a quanti si sono stretti intorno a lei per festeggiare l’evento. A cominciare dal Sindaco di Portici, Vincenzo Cuomo. Maria Cappabianca nata a Napoli l’11 febbraio del 23, 3 figli, 10 nipoti e 16 pronipoti, nativa del quartiere Materdei ultima rimasta di 5 figli, durante la guerra del 43 era in fila per comprare un pezzo di pane ma quando si rese conto di non avere i 6 soldi per comprarlo, lasciò quella fila. Fu così che Enrico Ciuro, classe 19 marinaio plurimedagliato combattente delle 4 giornate di Napoli si offrì a prestare a lei i soldi. Maria accettò con la promessa di restituirli appena possibile. E così accadde, lo ritrovò per restituire i soldi ma non si lasciarono più. Oggi la centenaria di Portici ha festeggiato circondata dall’affetto dei figli, nipoti, pronipoti e amici il traguardo raggiunto e al Sindaco Cuomo, arrivato per formulare gli auguri, ha voluto raccontare la bellissima storia: “Sindaco ho comprato mio marito per 6 soldi”, ha detto tra le risate degli invitati.