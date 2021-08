10.000 tamponi. Nostra Italia Democratica comunica che un primo lotto è disponibile per la campagna per i tamponi gratuiti per studenti, personale scolastico e forze dell’ordine

Condividi

Mantenendo il pubblico impegno preso qualche giorno fa, Nostra Italia Democratica,“Fondazione Istituto Madonna dei Boschi” di Desio (MI), OMNIC Napoli O.D.V., Napoli in Movimento, Nostra Italia fanno sapere che hanno reperito e reso disponibile un primo lotto di 10.000 tamponi da mettere a disposizione gratuitamente (o ad un costo simbolico) del personale della Scuola, studenti, famiglie, Forze dell’Ordine. Attendiamo l’accreditamento (già richiesto da tempo) da parte della Regione Campania; immaginiamo che detta procedura subisca qualche ritardo per il periodo cruciale in cui interviene.

A chi ci fa presente che 10.000 pezzi sono pochi, rispondiamo che è meglio averne 10.000 a disposizione piuttosto che nessuno; d’altro canto non sembra ci siano in Italia iniziative simili. Ricordiamo che detti tamponi e la relativa operazione hanno un costo (non esiguo) che grava esclusivamente sui soggetti firmatari di questa iniziativa.

Lo facciamo per offrire il nostro concreto contributo ai destinatari, palesemente abbandonati da partiti politici, sindacati, Istituzioni.

Questa non è una battaglia contro il vaccino bensì una fiammella di resistenza del buonsenso, della logica, della necessità di frenare la deriva massiva di disgregazione del corpo sociale con conseguente istigazione al conflitto ed alla contrapposizione tra amici, familiari, consimili.

Potrà sembrare strano ma è soprattutto una battaglia nel nome di quei principi e valori liberali che hanno costituito la spina dorsale del mondo occidentale negli ultimi tre secoli. Forse è bene rifletterci.

