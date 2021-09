𝖠d 𝖠quila esposti 𝖨 𝖬𝖠𝖭𝖮𝖲𝖢𝖱𝖨𝖳𝖳𝖨 𝐅𝐑𝐀𝐍𝐂𝐄𝐒𝐂𝐀𝐍𝐈 conservati alla biblioteca di Napoli : miniature bellissime in mostra 𝐏𝐄𝐑 𝐋𝐀 𝐁𝐈𝐁𝐋𝐈𝐎𝐓𝐄𝐂𝐀 𝐄 𝐏𝐄𝐑 𝐈𝐋 𝐂𝐎𝐑𝐎

Condividi

Bibbie, libri di preghiere, canti liturgici: codiciย miniati di gran bellezza, vere e proprie opere d’arte,ย conservati nellaย Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele III” di Napoliย ma ย un tempo appartenuti ai ย conventi francescani d’Abruzzo, saranno esposti ย ad Aquila dal 10 settembre.

La mostraย dal titoloย PER LA BIBLIOTECA E PER IL CORO CODICI MINIATI DAI CONVENTI FRANCESCANI D’ABRUZZO,ย nasce dalla collaborazione ย ย dell’Universitร degli Studi dell’Aquila e La Biblioteca Nazionale di Napoli, per valorizzare l’importante nucleoย di codici abruzzesi posseduti a Napoli e ย testimoniare la storia della fioritura della miniatura ย in Abruzzo, narrando l’opera di amanuensi e miniatori, ripercorrendo le vicende di committenze, lettori e bibliotecari.

Si tratta di opere di particolare interesse religioso ed artistico, un tempo riposti nelle scansie e negli armadi delle biblioteche dei conventi francescani d’Abruzzo, ย confluite a Napoli a partire dal 1789 su iniziativa di Francesco Saverio Gualtieri, futuro vescovo dell’Aquila, e di altri funzionari dell’allora Real Biblioteca napoletana, che per vanto dell’istituzione e finalitร conservative vollero trasferirli nell’antica capitale del Regno preservandoli da sicura dispersione. Si tratta di opere di interesse scientifico ed artistico, tra queste si segnala Tra queste si segnala una splendida Bibbia con settantotto iniziali figurate, redatta aย Parigi tra ilย 1260-1270 che testimonia la grande diffusione anche fuori dalla Francia delle bibbie parigine , un libro di Salmi ed orazioni della fine del XII secolo destinati ad una ricca committenza con tre iniziali a tralci d’oro di particolare pregio su riquadri azzurri e verdi, canti liturgiciย di fine 1300 redatti a Praga con bellissime iniziali figurate,ย di cuiย una attribuita Nicolaus Kuthner, uno dei miniatori attivi per il re di Boemia e Germania, Venceslao IV. Riccaย di suggestione รจ la vicenda di un altro bellissimo manoscritto padovano (1320-1326) diย Bertrand de la Tour,ย Postilla super Evangelia dominicalia, forse usato dallo stesso san Giovanni da Capestrano ed un altro codice ย di interesse del XIV secolo, contiene, invece, lo Speculum iudiciale di Guillaume Durand illustrato da tre miniature tabellari.

ย Acquisti mirati, donazioni e lasciti furono le principali modalitร con le quali i frati si procurarono i libri: di qui la varietร anche stilistica degli esemplari selezionati dai curatori della mostraย Andrea Improtaย eย Cristiana Pasqualetti, spesso piรน antichi della fondazione stessa dei conventi o, addirittura, dell’Ordine. Oltre cinquanta codici, presenti in mostra, miniati fra Medioevo e Rinascimento, sono stati acquisiti dai frati nelle zone piรน diverse d’Italia e d’Europa per esigenze di insegnamento e di predicazione. Merito della mostra รจ riunirli, riportando nella regione di provenienza. Non mancano in mostra ย i codici miniati in Abruzzo, ove quest’arte fiorรฌ fra i secoli XIV e XV. In ambito francescano abruzzese ebbe origine persino il piรน importante trattato di miniatura medievale โ€“ย il De arte illuminandiย โ€“ di cui รจ in mostra l’esemplare dell’Archivio di Stato dell’Aquila. Oltre ai libri di studio, da San Bernardino, provengono numerosi codici liturgici di grande formato, utilizzati per le celebrazioni nei cori delle chiese e oggi conservati nella Biblioteca “Salvatore Tommasi” dell’Aquila. Fra gli esemplari scelti per la mostra spicca il Salterio-innario splendidamente miniato all’inizio del Cinquecento dal fiorentino Attavante degli Attavanti.

Mostra documentale e bibliografica

PER LA BIBLIOTECA E PER IL CORO CODICI MINIATI DAI CONVENTI FRANCESCANI D’ABRUZZO

Aquila, Palazzo dell’Emiciclo, 11 settembre – 8 dicembre 2021

(inaugurazione 10 settembre, ore 18:00)

Orari di apertura

Mar-gio 16:30-19:30

Ven-sa 10-13, 16:30-19:30

Mostra a cura di Andrea Improta, Cristiana Pasqualetti

Promossa da

Dipartimento di Scienze Umane, Universitร degli Studi dell’Aquila

Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele III” di Napoli

Con il contributo dei fondi

Progetto di Eccellenza 2018-2022, “Arti, linguaggi e media: tradurre e transcodificare”

Dipartimento di Scienze Umane, Universitร degli Studi dell’Aquila

Con il patrocinio di

Consiglio regionale dell’Abruzzo

Comune dell’Aquila

Con la collaborazione di

Archivio di Stato L’Aquila

Biblioteca Regionale “Salvatore Tommasi” L’Aquila

Biblioteca Regionale “Melchiorre Delfico” Teramo

