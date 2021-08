﻿Estate maddalonese al Villaggio dei Ragazzi. Esibizione musicale: “Inseguendo quel suono”

Condividi

Martedì, 31 Agosto p.v., alle ore 21.00, nello storico Cortile della Fondazione Villaggio dei Ragazzi, si terrà l’evento musicale: “Inseguendo quel suono”. Organizzato dal Comune di Maddaloni nella persona dell’assessore alla cultura Caterina Ventrone, la manifestazione rientra nella serie di iniziative culturali denominata “Estate maddalonese” e vede la partecipazione anche della Proloco San Michele. La serata, che si caratterizzerà per l’esecuzione di un

repertorio di musiche ad opera degli ex allievi del già Liceo Musicale Villaggio dei Ragazzi, sarà allietata dalla voce narrante di Luca Tramontano. “Prosegue a ritmo incalzante – ha dichiarato Felicio De Luca, Commissario straordinario della Fondazione Villaggio dei Ragazzi – la collaborazione con il Comune di Maddaloni e le varie associazioni territoriali per promuovere eventi culturali importanti per il territorio quale strumenti per il miglioramento della qualità della vita e della coesione sociale”.

loading...