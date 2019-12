Wedding Day all’ Aeneas’ Landing di Gaeta con emozioni da vivere

EMOZIONI DA VIVERE

SET DESIGN / LIVE MUSIC / SESSION FOOD & MORE

AENEAS’ LANDING

Gaeta / Via Flacca / Km 23600

DOMENICA 22 DICEMBRE 2019

Dalle ore 11 alle 19

Emozioni da vivere. Sarà questo il leitmotiv dell’evento in programma per domenica 22 dicembre all’AENEAS’ LANDING RESORT di Gaeta, uno dei luoghi più suggestivi d’Italia. Ad accogliere gli ospiti a partire dalle ore 11 e fino alle 19 un lungo red carpet che li condurrà alla scoperta di una location unica ed esclusiva, per un’intera giornata dedicata alla sposa e al suo giorno più bello. Set design, mise en place speciali, esposizione di gioielli, live music, session food & more. In più, splendidi abiti dal fascino inconfondibile che regaleranno a ogni sposa un’allure sofisticata, sensuale ed elegante.

Poi tante sorprese che rederanno il “Wedding Day” ancora più emozionante.

A curare i dettagli dell’intero evento Giorgia Sarti responsabile dell’AENEAS’ LANDING RESORT e la MCN Management di Maria Chiara Noviello esperta di Wedding Planner. Con loro il presidente e padrone di casa Vincenzo Zottola.

«Sarà una bellissima esperienza da vivere, non solo sensoriale ma anche visiva, per le coppie che stanno progettando il “grande giorno”», racconta Maria Chiara Noviello.

Il tutto immersi in un’ambientazione unica, l’AENEAS’ LANDING RESORT, che sorge sulla mitica Riviera di Ulisse, nel verde, in uno dei tratti di mare più belli del mondo, dove il fascino del paesaggio si sposa felicemente con quello della storia antica e di quella medievale.

Un’esperienza da vivere e da condividere che conquisterà tutti e che permetterà di scoprire e assaporare tutto ciò che il servizio wedding dell’AENEAS’ LANDING RESORT propone.

L’evento è gratuito e a numero limitato. È gradita la prenotazione anche WhatsApp al numero 39 345 444 3163.

Facebook: https://facebook.com/events/2857279027923224/?ti=icl

Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa